502 об'єкти спортивної інфраструктури постраждали під час розв'язаної Росією повномасштабної війни

За інформацією Міністерства молоді та спорту України від початку повномасштабної війни Росії проти України постраждали вже 502 спортивних об’єктів.

З посиланням на дані міністерства інформує Tribuna.com.

Зруйновані повністю на березень 2024 року 100 об’єктів спортивної інфраструктури.

Мають суттєві або часткові пошкодження — 402.

На їх відновлення потрібні понад 300 мільйонів доларів.

Нагадаємо, внаслідок російської ракетної атаки було пошкоджено базу Дніпра-1 з УПЛ і спортивну школу.

Види об'єктів спортивної інфраструктури, що постраждали

174 – спортивні зали;

102 – спортивні бази та спортивні школи;

52 – спортивні комплекси;

77 – стадіони;

61 – спортивні майданчики;

15 – плавальні басейни;

6 – льодові арени/палаци;

5 – яхт-клуби;

3 – стрілецькі тири;

2 – веслувальні бази;

2 – велокомплекси;

1 – кінно-спортивна база;

1 – лижна/біатлонна база.

Нагадаємо, внаслідок російської ракетної атаки по Дніпру пошкоджена база футбольного клубу з УПЛ і спортивна школа.

Раніше також через ракетні удари країни-терористки було зруйновано столичний спортзал і пошкоджено Палац Спорту в Одесі.

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