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20.04.2024 11:05 706

502 об'єкти спортивної інфраструктури постраждали під час розв'язаної Росією повномасштабної війни

Сьогодні 12:06 183 0
502 об'єкти спортивної інфраструктури постраждали під час розв'язаної Росією повномасштабної війни
Фото: ДСНС України

Джерело - Tribuna.com.

За інформацією Міністерства молоді та спорту України від початку повномасштабної війни Росії проти України постраждали вже 502 спортивних об’єктів.

З посиланням на дані міністерства інформує Tribuna.com.

Зруйновані повністю на березень 2024 року 100 об’єктів спортивної інфраструктури.

Мають суттєві або часткові пошкодження — 402.

На їх відновлення потрібні понад 300 мільйонів доларів.

Нагадаємо, внаслідок російської ракетної атаки було пошкоджено базу Дніпра-1 з УПЛ і спортивну школу.

Види об'єктів спортивної інфраструктури, що постраждали

  • 174 – спортивні зали;
  • 102 – спортивні бази та спортивні школи;
  • 52 – спортивні комплекси;
  • 77 – стадіони;
  • 61 – спортивні майданчики;
  • 15 – плавальні басейни;
  • 6  – льодові арени/палаци;
  • 5 – яхт-клуби;
  • 3 – стрілецькі тири;
  • 2 – веслувальні бази;
  • 2 – велокомплекси;
  • 1 – кінно-спортивна база;
  • 1 – лижна/біатлонна база.

Нагадаємо, внаслідок російської ракетної атаки по Дніпру пошкоджена база футбольного клубу з УПЛ і спортивна школа.

Раніше також через ракетні удари країни-терористки було зруйновано столичний спортзал і пошкоджено Палац Спорту в Одесі.

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