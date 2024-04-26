502 об'єкти спортивної інфраструктури постраждали під час розв'язаної Росією повномасштабної війни

Джерело - Tribuna.com.
За інформацією Міністерства молоді та спорту України від початку повномасштабної війни Росії проти України постраждали вже 502 спортивних об’єктів.
З посиланням на дані міністерства інформує Tribuna.com.
Зруйновані повністю на березень 2024 року 100 об’єктів спортивної інфраструктури.
Мають суттєві або часткові пошкодження — 402.
На їх відновлення потрібні понад 300 мільйонів доларів.
Нагадаємо, внаслідок російської ракетної атаки було пошкоджено базу Дніпра-1 з УПЛ і спортивну школу.
Види об'єктів спортивної інфраструктури, що постраждали
- 174 – спортивні зали;
- 102 – спортивні бази та спортивні школи;
- 52 – спортивні комплекси;
- 77 – стадіони;
- 61 – спортивні майданчики;
- 15 – плавальні басейни;
- 6 – льодові арени/палаци;
- 5 – яхт-клуби;
- 3 – стрілецькі тири;
- 2 – веслувальні бази;
- 2 – велокомплекси;
- 1 – кінно-спортивна база;
- 1 – лижна/біатлонна база.
Нагадаємо, внаслідок російської ракетної атаки по Дніпру пошкоджена база футбольного клубу з УПЛ і спортивна школа.
Раніше також через ракетні удари країни-терористки було зруйновано столичний спортзал і пошкоджено Палац Спорту в Одесі.
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