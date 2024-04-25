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Легіонер Зорі: Мого брата-близнюка запрошували в Динамо

Сьогодні 08:27 145 0
Легіонер Зорі: Мого брата-близнюка запрошували в Динамо
#Зоря, #Динамо

Джерело - Футбол 24.

Футболіст Зорі хорват Яков Башич розповів, що його брат-близнюк Тома, який наразі належить Лаціо, раніше міг опинитися в київському Динамо.

Його слова передає Футбол 24.

"Кілька років тому мого брата-близнюка Тому запрошували в київське Динамо. Здається, він виступав за Бордо. Вони розглядали його кандидатуру, та він залишався у Франції, а потім перейшов у Лаціо.

У нього був чудовий перший рік. Але Тома – гравець атакувального плану, від нього чекають голів та асистів, тобто цифрових показників. Як би ти добре не грав, маєш давати статистику, результат. Зараз він в оренді", – сказав футболіст.

Нагадаємо, у межах 25 туру Української Прем'єр-ліги луганський клуб у драматичному матчі поступився донецькому Шахтарю. Наразі команда посідає 11 сходинку в турнірній таблиці.

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