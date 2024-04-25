Джерело - Чемпіон.

Відомий спортивний лікар Дмитро Бабелюк повідомив, що захисник Евертона і збірної України Віталій Миколенко пошкодив латеральну групу зв'язок, і відновлення займе від 2 до 6 тижнів.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Зазначається, що оскільки гравець зміг дограти перший тайм до кінця, то є надія, що він повернеться на поле у найкоротші терміни.

Нагадаємо, Миколенко травмувався в матчі 34 туру чемпіонату Англії проти Ліверпуля. В цьому поєдинку Евертон здобув свою першу домашню перемогу над Ліверпулем з 17 жовтня 2010 року.