На допомогу Україні Усик витратив понад мільйон доларів

Спортивний директор "Usyk Team" Сергій Лапін розповів, як Олександр готується до бою з Тайсоном Ф’юрі.

Джерело - Чемпіон.

18 травня в Ер-Ріяді відбудеться головний мегафайт професійного боксу. Олександр Усик вийде в ринг проти Тайсона Ф’юрі. Вперше в історії хевівейту на кону стоятимуть усі чотири найпрестижніших чемпіонських титули — WBC (Всесвітня боксерська рада), який зараз належить Тайсону Ф’юрі, та WBA Super (Всесвітня боксерська асоціація), IBF (Міжнародна боксерська федерація) та WBO (Всесвітня боксерська організація), які знаходяться у власності Олександра Усика.

Спортивний директор "Usyk Team" Сергій Лапін координує більшість процесів під час тренувального табору Олександра. В інтерв’ю Максиму Розенку менеджер розповів, скільки часу Усик уже перебуває в кемпі, зробив прогноз на бій та пригадав, як вони разом з Олександром придумали проєкт "Ready to Fight".

— Пане Сергію, як проходить підготовка до бою Усика з Тайсоном Ф’юрі?

— Усе гаразд. Команда аналізує суперника. Плануємо подальшу програму в тренувальному таборі. Дивимось, яким елементам підготовки варто приділити більше уваги. Спаринги почалися ще декілька місяців тому, коли ми готувалися до бою в лютому. Вони й не закінчувалися — скоріше, ми взяли невеличку перерву. Деякий час робили акцент на фізпідготовку.

— Враховуючи антропометрію Тайсона Ф’юрі, чи є актуальною проблема з пошуком спаринг-партнерів для Олександра?

— Пошук спаринг-партнерів спростився завдяки нашому проєкту "Ready to Fight". Тепер достатньо створити заявку на платформі rtfight.com і вибрати відповідних кандидатів. Потрібно просто ввести параметри потенційного суперника. У процесі підготовки до бою ми, до речі, залучили до 15 спаринг-партнерів.

— Який розпорядок роботи в тренувальному таборі? Неділя — вихідний?

— Так. Неділя — вихідний. Зазвичай це похід до церкви. І підготовка до наступного робочого тижня.

— А багато відмов серед боксерів, коли вони отримують пропозицію приїхати в тренувальний табір?

— Про це мова не йде. Всі хочуть потрапити й потренуватися з чемпіоном. Але тут ключове питання, яку користь вони можуть принести в кемпі. Запрошуємо тих, які дають повноцінний обсяг роботи, і показують хороший результат. Скільки обходиться тренувальний табір зараз? Наші кемпи проходять у різних країнах і, відповідно, мають різні бюджети. Але це сотні тисяч.

— Під час тренувань Володимира Кличка в таборі на моніторах крутилися записи боїв його наступного суперника. У вас є щось схоже?

— Так, така фішка присутня і в нас. Але це більше не для Олександра, а для спаринг-партнерів — щоб вони копіювали деякі рухи його суперника. У цьому випадку — Тайсона Ф’юрі.

Сергій Лапін (крайній праворуч) під час бою Усик — Дюбуа

— Багато років Володимир Кличко не дозволяв своєму братові Віталію відвідувати тренувальний табір — після того, як чинний мер якось приїхав до них із Менні Стюартом у кемп і почав критикувати їхню роботу. Мовляв, багато чого вони роблять неправильно. А які заборони є у вашому тренувальному таборі? Хто його може відвідувати, а хто ні?

— До певного періоду кемп можуть відвідати друзі та родичі. Але настає момент, коли ми закриваємо табір. І я не пригадую, щоб хтось, відвідуючи кемп, критикував нас.

— Ви вірите в травму Тайсона Ф’юрі взимку? Ми бачили розсічення на відео і воно, здається, не викликає сумнівів. Але були конспірологічні теорії, що британець не набрав свою кращу фізичну форму й тому якимось чином симулював пошкодження, щоб за наступні місяці поліпшити свої кондиції.

— Версій було насправді багато. Одна з них — “січка” могла бути зроблена хірургічним шляхом. Але, знову ж таки, доказів цьому немає. У будь-якому разі, сподіваюсь, Ф'юрі розуміє, що ці ігри йому точно не йдуть на користь. І Олександр Усик — це кінець його кар'єри!

Сергій Лапін (крайній праворуч) після реваншу Усик — Джошуа

— Під час отримання травми Тайсон Ф’юрі проводив свій тренувальний табір в Саудівській Аравії. Вам організатори івенту такої опції не пропонували?

— Були такі пропозиції. Але завжди є свої нюанси. Відштовхуючись від клімату, на цей раз ми вибрали Іспанію. До матчу-реваншу з Джошуа у 2022 році ми готувалися в Дубаї. Нагадаю, це було влітку. Наша команда сповна відчула спекотний клімат Ближнього Сходу. Це було подвійне навантаження на організм.

— Віталій та Володимир Клички під час тренувального табору набирали вагу — їхні м’язи наливалися потужністю. А як із цим в Усика?

— З вагою в Саші все гаразд. Природно, що маса зростає шляхом фізичної підготовки. Роботи із залізом. Якщо порівняти з 2018 роком, то зараз Олександра вже не зможуть назвати крузером. Він уже повноцінний суперваговик. На піку фізичної роботи його вага доходить до 108 кг.

— За перші 5 років своєї професіональної боксерської кар’єри Усик змінив 5 тренерів. Але з 2018 року працює з Юрієм Ткаченком. Цей тандем і далі буде зберігатися?

— Цей тандем тільки зміцнився за ці роки. Юрій Іванович — висококласний фахівець. Він постійно оновлює свої знання, аналізує тренувальні процеси. Робить висновки, виходячи з попередніх зборів. Це професійна робота, яка дає свої результати.

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— Спрогнозуєте результат мегафайту Усик — Тайсон Ф’юрі?

— Мені складно прогнозувати бій, тому що я є упередженою стороною і бачу лише перемогу Олександра Усика. Знаю точно, що поєдинок буде складним для обох, але ймовірним результатом є дострокова перемога Сашка. Все побачимо в бою. Чемпіонські пояси приїдуть в Україну!

— Останні роки команда Усика активно розвиває проєкт "Ready to Fight". Зможете 3-4 реченнями розповісти, в чому його родзинка і хто автор назви?

— Назва "Ready to Fight" була придумана мною та Сашком на тренувальному зборі багато років тому. На той момент існував нюанс із приїздом спаринг-партнера. У нас були складнощі зі знаходженням боксера, який би відповідав по стилю та антропометрії наступному супернику Усика. Саме тоді ми вперше подумали, а чому б не створити платформу, яка допомагатиме боксерам із цією справою. Почали обговорювати варіації. А далі почався шлях зі створення проєкту довжиною в життя. На сьогодні платформа має вже понад 100 тисяч користувачів і дуже багато послуг в індустрії боксу. Будь-хто може зайти на сайт або звантажити додаток, зареєструватися і потрапити у світ боксу у своєму смартфоні. І це тільки початок. Незабаром там буде дуже багато нового й цікавого.

— Які плани в "Usyk Foundation" у 2024 році? Як сподіваєтеся залучати кошти в середньостроковій перспективі? У звітності фонду за січень 2024 року бачив особистий внесок Усика у власний фонд у розмірі 10 мільйонів гривень. Олександру вистачає мотивації фактично одноосібно фінансувати фонд?

— У планах привернути увагу людей до "Usyk Foundation" під час мегафайту в Саудівській Аравії, як наша команда це зазвичай і робила на попередніх поєдинках. Адже під час боїв активність набагато зростає і це зручний момент, щоб зібрати більше коштів для допомоги Україні. Є проєкти фонду, де потрібна безпосередня особиста участь Олександра. Але зараз із цим дуже складно. Тренувальний табір триває вже майже пів року. Втім, після бою ми повернемося до цих проєктів. Зараз продовжуємо розвивати різні напрямки зі збору коштів та допомоги. Що стосується особистих вкладів Сашка, то вони регулярні й це не тільки робота нашого фонду. Просто Усик традиційно не афішує такі моменти. Не є таємницею, що Олександр допомагає ЗСУ. Знаю, що сумарно допомога Україні вже перевищує цифру в мільйон доларів.

Максим Розенко, Чемпіон

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