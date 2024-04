Судаков може перейти в англійський гранд, в якому вже грає українець

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков може продовжити кар'єру в одному з грандів Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

У підписанні 21-річного гравця зацікавлений Челсі, за який виступає Михайло Мудрик, та Арсенал Олександра Зінченка.

