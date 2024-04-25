Судаков може перейти в англійський гранд, в якому вже грає українець

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков може продовжити кар'єру в одному з грандів Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

У підписанні 21-річного гравця зацікавлений Челсі, за який виступає Михайло Мудрик, та Арсенал Олександра Зінченка.

Раніше повідомлялося, що сума трансферу українського хавбека може скласти 50-60 млн євро влітку. Також Судакова пов'язували з Ліверпулем, Манчестер Сіті та Юнайтед.

З'являлася інформація, що Тоттенгем влітку 2024 року планує підписати Георгія. Інтерес до футболіста збірної України проявляють й італійські гранди Наполі, Інтер та Ювентус, проте вони навряд чи потягнуть трансфер гравця через фінансові запити Шахтаря.

У нинішньому сезоні Георгій Судаков провів за "гірників" 30 матчів у всіх турнірах, забив 7 голів та віддав 3 гольові передачі.