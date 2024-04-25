Генсек УАФ: Очікуємо на вердикт у справі Тимощука

Джерело - Український футбол.

Генеральний секретар Української асоціації футболу Ігор Грищенко розповів, що вони очікують рішення Спортивного арбітражного суду в Лозанні у справі Анатолія Тимощука.

Його слова передає Український футбол.

"Відбулося засідання Спортивного арбітражного суду у Лозанні. Очікуємо на вердикт у справі Тимощука. Не можу загадувати яким він буде. Сподіваюся, що рішення буде справедливе – позитивне для нас і для всієї України", — сказав Грищенко.

Нагадаємо, у 2022 році КДК УАФ позбавив зрадника всіх українських нагород та заборонив займатися футбольною діяльністю в Україні.

Раніше Анатолій вперше прокоментував війну Росії проти України, назвавши її СВО.