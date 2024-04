Valve внесли зміни в змагальний вибір карт у Counter-Strike 2

Компанія Valve випустила велике оновлення гри Counter-Strike 2 та внесла зміни до змагального вибору карт.

Про це йдеться на сторінці гри в Steam.

Dust 2 замінила в мап-пулі Overpass. Зазначимо, що в список змагальних карт також входить Inferno, Anubis, Mirage, Nuke, Vertigo та Ancient.

Окрім цього в оновленні додали зміну положення рук, повернули систему "Патруля", коли гравці могли виявляти чітерів та виносити їм вердикт.

Також відбулися зміни в ігровій зброї. Нагороду за вбивство з Зевса збільшено з 0 до 100 доларів, вбивство з XM1014 тепер приносить 600, а не 900, як було раніше, а також за "кілл" з CZ75-Auto гравець отримуватиме 300 доларів.

