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20.04.2024 11:05 706

Valve внесли зміни в змагальний вибір карт у Counter-Strike 2

Сьогодні 12:57 79 0
Valve внесли зміни в змагальний вибір карт у Counter-Strike 2
#Valve, #Counter-Strike 2

Джерело - Чемпіон.

Компанія Valve випустила велике оновлення гри Counter-Strike 2 та внесла зміни до змагального вибору карт.

Про це йдеться на сторінці гри в Steam.

Dust 2 замінила в мап-пулі Overpass. Зазначимо, що в список змагальних карт також входить Inferno, Anubis, Mirage, Nuke, Vertigo та Ancient.

Окрім цього в оновленні додали зміну положення рук, повернули систему "Патруля", коли гравці могли виявляти чітерів та виносити їм вердикт.

Також відбулися зміни в ігровій зброї. Нагороду за вбивство з Зевса збільшено з 0 до 100 доларів, вбивство з XM1014 тепер приносить 600, а не 900, як було раніше, а також за "кілл" з CZ75-Auto гравець отримуватиме 300 доларів. 

Раніше Natus Vincere очолила світовий рейтинг Valve з Counter Strike 2 після перемоги на PGL Major Copenhagen. Також NAVI розташувалися на другому місці в рейтингу HLTV.

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