У Франції затримали підлітка, який планував теракт на Олімпіаді

Джерело - Sky News.

Поліція Франції затримала 16-річного підлітка, який планував теракт на Олімпійських іграх-2024.

Про це повідомляє Sky News.

Хлопець попався на тому, що намагався купити необхідні для вибухівки компоненти. Крім того, у соціальних мережах юнак писав, що хоче померти мучеником.

Хлопця затримали ще 23 квітня, а після обшуків у нього вдома було виявлено присягу ІДІЛ.

Під час допиту злочинець зізнався, що справді планував атаку на один із районів Парижа під час проведення Олімпіади. Також він розраховував, що його застрелять поліцейські. Прокуратура вже відкрила справу.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині бояться, що Євро-2024 стане ціллю терористів.