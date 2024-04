Найкращий рік у кар'єрі Костюк: чого не вистачає для здобуття престижних титулів?

За 21-річною тенісисткою Мартою Костюк, яка саме оновила особистий рекорд у рейтингу WTA (21-ше місце), надзвичайно цікаво спостерігати на початку 2024-го. Помітний значний прогрес у грі – технічний, функціональний, емоційний, ментальний. І наразі приходять чудові результати – два фінали рівня WTA 500, півфінал в Індіан-Веллсі (WTA 500).

Якщо додати ще січневий вихід до чвертьфіналу Australian Open, то складається дійсно вражаюча картина для молодої українки. Водночас постають й питання: "А чого ж не вистачає для настільки престижних титулів? Чому лише півфінали і фінали? Чому в останніх двох турнірах Марта зазнала ніщивних поразок від статусних фавориток?" Спробуємо розібратися в ситуації.

На турнір WTA 500 у Штутгарті (чи не найпрестижніший у цій категорії) Костюк приїхала по місячній перерві після програшу в півфіналі тисячника (WTA 1000) в Індіан-Веллсі. Українка пропустила старт ґрунтового сезону в Чарльстоні, тому не було жодної впевненості в успішному виступі на червоній глині в столиці Баден-Вюртемберга. Великі сумніви викликав функціональний стан спортсменки.

Перший поєдинок Марта проводила в статусі фаворитки проти 36-річної німкені Лаури Зігемунд (84). Трисетовий матч вийшов надзвичайно складним і тривав понад три години. У третій партії суперниці програли сім геймів на власній подачі на двох. Але зрештою Марта виявилася успішнішою – 6:4.

Після такої невпевненої перемоги над аутсайдеркою Костюк вийшла на сьому ракетку світу, 21-річну китаянку Чжен Ціньвень. Трисетовий трилер знову протривав майже три години. Протягом гри українка відіграла п'ять матчболів і зрештою тріумфувала (6:2, 4:6, 7:5).

Букмекерські коефіцієнти в чвертьфіналі знову були не на користь Марти. Це не дивно, адже на корт вона виходила проти третьої ракетки планети, 20-річної американки Коко Ґофф. У першому сеті й до середини другого здавалося, що букмекери не помилилися. Але, програючи в другій партії 4:2, українка виграла чотири гейми поспіль і впевнено вийшла на вирішальний сет. Щоправда, в ньому Марта не реалізувала сім матчболів, вирвавши перемогу лише на восьмому й схиливши на свою користь тай-брейк.

І на півфінал проти Маркети Вондроушової (8) Костюк виходила аутсайдеркою. Уболівальники схвильовано чекали чергової тригодинно заруби, сумніваючись, що українці вистачить на неї сил. Але Марта несподівано все вирішила достатньо впевнено у двох партіях – 7:6, 6:2. Після такого результату, навіть після 8,5 годин на корті за 3 дні, подумалося, що наша спортсменка зможе скласти конкуренцію Єлені Рибакіній у фіналі.

Але, на жаль, повторився провальний півфінал Індіан-Веллса. Місяць тому Костюк за 1 годину 5 хвилин розгромно програла лідерці світового рейтингу Ізі Швьонтек – 2:6, 1:6. У представниці Казахстану Марта забрала лише на гейм більше – 2:6, 2:6. Чим пояснити такі безпорадні матчі після доволі вдалих виступів? Адже в Штутгарті до Рибакіної наша тенісистка вибила з турніру поспіль трьох суперниць, що входять у топ-10 рейтингу WTA.

Як не дивно, після провального матчу хочеться насамперед говорити про позитивні зрушення у грі 21-річної Костюк, які помітні в перші місяці цього року. У 26 проведених поєдинках здобуто 19 перемог. При цьому Марту переслідують травми і проблеми зі здоров'ям, через що вона нерідко пропускає змагання. У другому колі турніру в Досі українці навіть довелося знятись по ходу гри.

Не претендуючи на повну об'єктивність чи правоту, зупинимося на сильних сторонах гри Костюк, які дозволяють їй раз по раз тішити українських шанувальників жіночого тенісу неочікуваними, але такими бажаними перемогами.

Останніми місяцями Марта часто робить характерний жест після вдалих активних розіграшів – вказує пальцем на голову, підкреслюючи, що зіграла розумно. Дійсно, у молодої тенісистки почали доволі стабільно проходити ефектні й ефективні комбінації. Вибиваючи суперницю за межі корту чи присипляючи декількома одноманітними ударами, Костюк здійснює різкий перевід м'яча, ставлячи опонентку в безвихідь.

При цьому Марта застосовує різні прийоми – несподівані глибокі кроси, бекхенди вздовж лінії, форхенди через коридор та інші. Якщо ці ризиковані удари не летять в аут, то здебільшого приносять українці виграшні бали. Однак тут є і зворотня сторона – нерідко стається так, що, вже відігравши суперницю, Костюк б'є в аут чи сітку. З одного боку, нічого страшного при достатньо ризикованих комбінаціях. Але часто Марта занадто нервує через невдачі та втрачає бойовий запал, кураж, впевненість у собі.

При цьому важливо, щоб молода тенісистка й надалі опрацьовувала такий розумний стиль. Він дійсно виглядає ефектно, а при вдалому застосуванні приносить результат і деморалізує опоненток

У Штутгарті Марта ефектно приймала другі подачі суперниць, заходячи всередину майданчика іноді доволі глибоко. Це принесло немало виграних очок. Часто пробивала навиліт перший же м'яч або ж займала активну позицію в розіграші й тисла на суперницю, змушуючи помилитися.

Так, при недостатньо гострому першому ударі Марті доводилося задкувати для продовження гри і втрачати ініціативу. Але такий ризик повністю виправданий, а постійний тиск на суперниць змушував помилятися навіть таких майстринь, як Ґофф, Вондроушова та Чжен.

На ґрунтовому турнірі в Німеччині Марта почала частіше користуватися вкороченими зрізками. Часто вони виходили доволі ефектними. Такі удари не тільки приносять очки, але й доволі боляче б'ють по психіці суперниці, демонструючи впевненість українки у власних силах і майстерності.

Окрім того, Костюк не лінується бігати за укороченими, якими намагаються обманути її опонентки. Це теж важлива перевага, особливо коли вдається перевернути розіграш на свою користь і стадіон вибухає шквалом оплесків і схвальних вигуків.

Молода спортсменка не стримує себе у прояві емоцій – як роздратування невдалими діями, так і радості від успіху. На це навіть звернули увагу журналісти під час одного з передматчевих інтерв'ю. Поки що видається, що такі емоційні гойдалки більше допомагають Марті, надають їй енергії для боротьби, перетворюють теніс саме на гру, а не на виснажливу роботу.

Так, надмірна емоційність теж утомлює. Це особливо було помітно в програних фіналах, коли Марта просто опускала руки чи присідала й опускала очі, показуючи власний відчай. Але така відкритість змушує глядачів співчувати спортсменці, привертає на її бік більше вболівальників. Сподіваємося, в подальшому тенісистка накопичуватиме досвід і навчиться ефективніше сублімувати внутрішню психічну енергію в творчість на корті. В цьому їй має допомогти тренерський штаб.

Одним із позитивних моментів, на якому не можна не зупинитися, є взаємодія молодої тенісистки з особистим тренером – польскою спеціалісткою Сандрою Заневською. Сама Костюк неодноразово в інтерв'ю підкреслювала, наскільки вдаоло й плідно відбувається її комунікація з тренеркою.

При перегляді матчів кидається в очі тісний контакт між Мартою та Сандрою. При цьому наставниця не тисне на свою підопічну, а вдало впливає на емоційний і ментальний стан запальної спортсменки. Нерідко Заневська дає і підказки щодо технічних чи тактичних моментів гри.

Також помітно, що Заневська суттєво допомагає Марті при переживанні невдач. Киянка підкреслює, що стала зовсім інакше ставитися до поразок, адже тепер не відчуває тиску чи пригнічення. Тепер вона більше уваги приділяє самій собі, а не порівнянню себе з талановитим однолітками, такими як Ґофф чи Швьонтек.

Зрештою, Марта говорить про такий позитивний момент співпраці з Заневською як просту можливість поговорити про буденні, життєві справи. Досвідченій спортсменці є чим поділитися з юною підопічною і це вкрай важливий аспект комунікації між особистим тренером і тенісисткою.

Відмітивши суттєвий прогрес у грі молодої української тенісистки, зупинімося й на низці недоліків. Можливо, саме вони не дозволяють Марті зробити завершальний крок на шляху здобуття титулу рівня WTA 500 чи 1000. Почнемо з технічних моментів.

На фоні таких "подаванок", як Ґофф, Швьонтек чи навіть Рибакіна, Костюк виглядає доволі блідо. Сьогодні в жіночому тенісі перша подача на рівні 150-170 км/год не тягне на топ рівень. Але важливо й те, що Марта дуже рідко подає гостро, ставлячи суперницю в незручне становище відразу з початку розіграшу.

Додамо до цього велику кількість подвійних помилок. За п'ять матчів у Штутгарті українка припустилася 45 (!) подвійних помилок. Дуже часто вони відбуваються у вирішальні моменти важливих геймів. А враховуючи, що Марта грала з сильними суперницями і боролася очко в очко, такі втрати відчувалися доволі суттєво.

Висновок один: подача – елемент гри, за яким Костюк просто необхідно прогресувати, якщо вона дійсно планує пробитися в першу десятку рейтингу й затриматися там.

Коли суперниця починає стабільно подавати, припускатися мінімуму невимушених помилок протягом розіграшів, вдало загострювати, Марта знічується і рідко знаходить контратакувальні заходи. Це яскраво проявилося в фінальних матчах проти Швьонтек та Рибакіної. Також Костюк періодами блідо виглядала й проти Ґофф і Чжен. Добре, що останні також починали протягом гри припускатися суттєвої кількості неточностей.

Наша тенісистка, припускаючись власних помилок, вдало користується кризовими моментами в грі суперниць. Але при стабільному виступі потужних конкуренток виглядає доволі безпомічно. Характерно, що у фінальній грі проти Рибакіної перший брейк-пойнт Костюк заробила лише в шостому геймі другого сету. При цьому реалізувати три брейк-пойнти в цьому геймі не змогла і зрештою швидко програла матч.

Чого не вистачає в цьому елементі – характеру, техніки, вміння зіграти ризиковано й агресивно в потрібний момент? Важко сказати, але Заневській точно треба попрацювати над тим, щоб її підопічна навчилася ламати гру суперницям, які ловлять кураж чи грають максимально стабільно, припускаючись мінімуму помилок.

Нерідко Марті просто не вистачає терпіння в окремих розіграшах. Через це вона авантюрно виходить до сітки чи намагається завершити гострим ударом, до якого просто не готова правильно підійти. Спишемо це на недосвідченість та запальний характер.

Авантюрна гра – це не завжди недолік. Іноді вдалі ризиковані дії призводять до успішних поворотів у грі. Однак Марта часто втрачає терпіння і психологічний тонус після подібних помилок. Видно, що запальний характер підштовхує її до невиправданого ризику. Однак у цьому плані помітний і суттєвий прогрес. Тенісистка все частіше показує, що готова терпіти затяжні розіграші та тягнути майже "мертві" м'ячі, коли суперниці активно й гостро атакують.

Нерідко Костюк переводить гру в навісні пасивні удари під задню лінію. Навіть коли вони не потрапляють в аут, такі "парашути" дають можливість суперницям активно загострювати гру, агресивно відповідати. Саме таким характерним розіграшем завершився фінальний поєдинок проти Рибакіної. Видно було, що Марта віддає очко. Але такі "здачі" трапляються й по ходу матчів, чим часто користуються опонентки.

Third title of the season 🏆🏆🏆



Elena Rybakina's incredible 2024 season continues and is the new champion in Stuttgart! #PorscheTennis pic.twitter.com/TnDnSjKUT9