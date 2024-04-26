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Гвардіола — про поразку Ліверпуля: Це може статися з нами та Арсеналом

Сьогодні 12:35 124 0
Гвардіола — про поразку Ліверпуля: Це може статися з нами та Арсеналом
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Жузеп Гвардіола, #Ліверпуль, #Манчестер Сіті

Джерело - Goal.com.

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола вважає, що його команда та Арсенал можуть також припуститися помилки в чемпіонській гонці Англійської Прем'єр-ліги, як це зробив Ліверпуль, поступившись Крістал Пелесу та Евертону протягом трьох матчів.

Слова іспанського тренера "містян" наводить Goal.com.

"Я сказав гравцям, що те, що сталося з Ліверпулем, може відбутися з нами та Арсеналом. Люди не очікували, що вони програють Крістал Пелас і Евертону, але це може статися і з нами — це футбол. Евертон грає, щоб уникнути зони вильоту, а ми маємо подібну гру з Ноттінгем Форест, і вони грають за своє виживання.

Моя повага до Ліверпуля вища, ніж будь-коли, тому, що вони були нашим реальним суперником протягом багатьох років. Проте, мерсисайдці будуть боротися за титул, тому що я знаю характер їхньої команди. Вони будуть грати до кінця, і ми теж повинні це робити", — сказав Гвардіола.

Нагадаємо, Манчестер Сіті продовжує боротьбу за перемогу в АПЛ. Наразі турнірну таблицю очолює Арсенал, в них 77 балів. Другим йдуть підопічні Жузепа Гвардіоли (76), у яких є одна гра в запасі. Ліверпуль йде третім (74) після того, як поступився Евертону в дербі.

Нагадаємо, вихідними Ман Сіті вирвав перемогу над Челсі Мудрика та вийшов у фінал Кубку Англії.

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