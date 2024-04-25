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Світоліна зіграє проти Соррібес Тормо, Ястремська — проти Аранго: поєдинки українок у другому колі турніру в Мадриді

Сьогодні 10:50 101 0
Світоліна зіграє проти Соррібес Тормо, Ястремська — проти Аранго: поєдинки українок у другому колі турніру в Мадриді
Фото: Getty Images
#Еліна Світоліна, #Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (18) у другому колі турніру WTA 1000 в Мадриді зіграє проти іспанки Сари Соррібес Тормо (55), а Даяна Ястремська (34) зустрінеться з колумбійкою Емільяною Аранго (121).

Суперниця першої ракетки України на минулому етапі провела майже двогодинний матч проти американки Бернарди Пери (79), і перемогла з рахунком 7:5, 6:2.

Поєдинок Світоліна — Соррібес Тормо відбудеться 25 квітня. Орієнтовний час початку — орієнтовно о 12:00.

А представниця Колумбії у важкому матчі першого кола перемогла американку Аманду Анісімову. Поєдинок тривав 2 години 11 хвилин і завершився з результатом 1:6, 6:4, 6:7(2).

Зустріч Ястремської та Аранго відбудеться 25 квітня, не раніше 13:30 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні українка Леся Цуренко сенсаційно поступилася 18-річній філіппінці в першому колі турніру. Також нещодавно Марта Костюк дізналась свою суперницю в другому колі.

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