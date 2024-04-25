Якщо не підтримуєш це, тебе починають вважати антисемітом: Гофф висловилася про війну в Газі

Американська тенісистка Коко Гофф (3) вважає, що багато хто вважає антисемітами тих, хто виступають проти дій ізраїльської армії в секторі Газа.

Своїми думками про війну на Близькому Сході Гофф поділилася в інтерв’ю Time.

"Я не підтримую масове насильство над невинними людьми по обидві сторони барикад. Є одна сторона, яку вбивають набагато швидше, ніж іншу. Я відчуваю, що якщо ти не підтримуєш те, що відбувається в Газі, то тебе починають вважати антисемітом", — сказала Гофф.

Нагадаэмо, операція Армії оборони Ізраїля на території сектору Газа стала відповіддю на вторгнення бойовиків ХАМАС, яке відбулося 7 жовтня 2023 року. Днями стало відомо, що Ізраїль завершив підготовку до штурму міста Рафах, яке розташовується на кордоні сектору Газа з Єгиптом.