Джерело - Чемпіон.

У межах 31 туру чемпіонату Нідерландів з футболу сезону-2023/24 ротердамський Феєнорд на виїзді перміг девентерський Гоу Ехед Іглс, гра завершилася з рахунком 3:1.

Ротердамці не лише зберегли теоретичні шанси виграти національну першість, а й шостим гарантував собі участь у Лізі чемпіонів сезону-2024/25.

Але якщо ейндховенський ПСВ переможе чи зіграє внічию в 32 турі, то достроково стане чемпіоном. До завершення чемпіонату в Нідерландах залишилося провести всього три тури.

Крім Феєнорда й ПСВ, у Лігу чемпіонів уже пробилися мадридський Реал, ПСЖ, ліверкузенський Баєр та міланський Інтер.

Чемпіонат Нідерландів з футболу — Ередівізія

31 тур, 25 квітня

Гоу Ехед Іглс — Феєнорд 1:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 25'де Ланге (автогол), 0:2 - 33' Івнаушец, 1:2 - 45' Едвардсен, 1:3 - 69' Уеда

Нагадаємо, наставник Феєнорда відкрито заявив про бажання очолити англійський Ліверпуль.

Раніше ротердамці виставили цінник на головного тренера Арне Слота.