Тренер Рівного: Деякі люди можуть думати, що нас задовольнили срібні нагороди

Головний тренер Рівного Михайло Переверзій вважає, що причиною поразки у другому матчі фінальної серії Суперліги проти Дніпра могло стате, що лідери команди "перегоріли".

Своїми враженнями від гри підопічних у вирішальному матчі сезону наставник поділився на післяматчевій пресконференції.

"Дивіться, можна казати що завгодно. Так, сьогодні нам повністю не вдалася гра. Ну, можна вигадати багато всяких причин, але гра не вдалася. Вітаю суперника, який виграв цей матч і заслужено став чемпіоном.

Чому так сталося? Можна казати багато причин, але на 100% не скаже ніхто. Я вже спілкувався з нашими лідерами – може, вони перегоріли, дуже хотіли показати гру перед вболівальниками.