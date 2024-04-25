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20.04.2024 10:53 834

Ястремська здобула вольову перемогу над Аранго в другому колі турніру в Мадриді

Сьогодні 16:23 175 2
Ястремська здобула вольову перемогу над Аранго в другому колі турніру в Мадриді
Фото: Getty Images
#Mutua Madrid Open, #WTA, #Даяна Ястремська, #Емільяна Аранго

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська (34) переграла колумбійську тенісистку Емільяну Аранго (121) в межах другого кола WTA 1000 в Мадриді.

Зустріч тривала 2 години 27 хвилини та завершилася з рахунком 0:6, 7:5, 6:4. Після розгрому в першому сеті Ястремська вирвала перемогу у важкому другому. Зазначимо, що Аранго надавали медичну допомогу під час другого сету. У вирішальній частині гри Ястремська віддала два гейми за рахунку 5:2, однак змогла завоювати перемогу.

На рахунку української спортсменки дві подачі навиліт, 5 подвійних помилок та 7 з 16 реалізовних брейк-пойнтів.

У наступному колі Даяна зустрінеться з переможницею пари Коко Ґофф (3) - Аранча Рус (47).

Mutua Madrid Open — WTA 1000
Іспанія, Мадрид
Ґрунт
Призовий фонд — $8,770,480
Друге коло, 25 квітня

Даяна Ястремська (Україна) — Емільяна Аранго (Колумбія) 0:6, 7:5, 6:4

Свої виступи на турнірі розпочнуть інші українські тенісистки. Марта Костюк зустрінеться з єгиптянкою Маяр Шериф, а Ангеліна Калініна проведе поєдинок із Керолайн Доулхайд, яка представляє США.

Напередодні Еліна Світоліна сенсаційно вилетіла з турніру від Сари Соррібес-Тормо. Також українка Леся Цуренко сенсаційно поступилася 18-річній філіппінці в першому колі турніру.

Нагадаємо, нещодавно Еліна Світоліна та перша ракетка світу Іга Швьонтек відвідали футбольний матч між Барселоною та Реалом.

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