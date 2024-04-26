Джерело - Чемпіон.
У межах стартового туру ІІ етапу Суперліги з гандболу серед жінок сезону-2023/2024 відбувся 1 поєдинок. ДЮСШ 1-ХНУ мінімально обіграв миколаївський Реал.
Чемпіонат України з гандболу серед жінок — Суперліга
1 тур, ІІ етап, 26 квітня
Реал (Миколаїв) — ДЮСШ 1-ХНУ 23:24 (10:15)
Сьогодні, 26 квітня, відбудеться ще кілька матчів у Суперлізі, трансляції поєдинків відбудуться на ютуб-каналі Федерації гандболу України:
- 12:00 Галичанка (Львів) - КОСФК (Київська область)
- 14:00 Карпати (Ужгород) - Спартак-ШВСМ (Київ)
Формат чемпіонату Суперліги України з гандболу
ІІ етап. Група А розіграє підсумкові 1-4 місця, а група Б гратиме за 5-7 позиції. Склад груп був сформований за результатами І етапу. Очки та голи І етапу зберігаються. ІІ етап складається з трьох з`їзних турів (тури 7, 8 та 9). Усього кожна команда Групи А на ІІ етапі зіграє по 9 матчів, команди групи Б — по 6 матчів.
Наразі в турнірній таблиці лідирує Галичанка, яка має тільки дві поразки. На три очки відстають ужгородські Карпати. Близька конкуренція також за третє місце — між КОСФК та Спартаком. Ще менші розриви в очках між командами у групі Б.
Турнірна таблиця за підсумками І етапу
Раніше визначилися суперниці українських гандболісток на Євро-2024.