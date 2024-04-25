Щенсний відмовився продовжувати контракт з Ювентусом

Джерело - TUTTOmercatoWEB.

Воротар Ювентуса Войцех Щенсний відхилив пропозицію клубу підписати новий контракт.

Про це повідомляє TuttoMеrcatoWeb.

За інформацією джерела, попри те, що поляк почувається щасливим у туринському клубі, сторони поки не змогли дійти згоди в переговорах щодо продовження співпраці. Войцеха навіть не влаштувало суттєве підвищення заробітньої плати, яке запропонував клуб — з 4,5 до 6 мільйонів євро.

Зазначимо, що чинний контракт Щенсного з Ювентусом розрахований до кінця наступного сезону. Раніше повідомлялося, що 34-річний голкіпер хоче виступати за "б’янконері" до кінця своєї кар’єри. Також поляк анонсував завершення виступів у складі національної команди.

Щенсний перебуває в Ювентусі з 2017 року. За цей час поляк провів 248 матчів, 102 з яких відіграв на нуль.