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Претендент на гол сезону? «Бокові ножиці» Скамакки, які допомогли Аталанті вийти у фінал Коппа Італія

Сьогодні 02:05 Ігор Чернявський 52 0
Претендент на гол сезону? «Бокові ножиці» Скамакки, які допомогли Аталанті вийти у фінал Коппа Італія
#Аталанта, #Кубок Італії, #Скамакка, #Фіорентина, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Аталанта стала другим фіналістом Кубку Ітлаії-2023/24, розгромивши Фіорентину в матчі-відповіді (4:1). 

Не дивлячись на кількісну перевагу (майже весь другий тайм «фіалки» провели вдесятьох через вилучення Ніколи Міленковича), Аталанта була у скрутному положенні за 15 хвилин до кінця основного часу, адже за сумою двох матчів саме Фіорентина проходила у фінал. 

І хтозна, чим би все завершилося, якби не шикарний гол у виконанні Джанлуки Скамакки. На 75-й хвилині бельгієць Шарль Де Кетеларе виконав, здавалося б, не найзручнішу скидку на партнера, але форвард миттєво склався і пробив «боковими ножицями». У воротаря Фіорентини П’єтро Террачано не було шансів — м’яч з величезною силою (як для такого складного удару) полетів у дальній кут. 

І дуже шкода, що Джанлука не зіграє у фіналі через перебір жовтих карток. У вирішальному матчі з Ювентусом, який відбудеться 15 травня, Скамакка був би важливим аргументом на користь Аталанти. Судіть самі: цієї весни 25-річний форвард нарешті повернувся до тієї форми, яку кілька років тому демонстрував ще в Сассуоло. В останніх 11 матчах Скамакка забив аж 8 м’ячів. 

Немає сумнівів, що якщо Джанлука збереже свою топову форму до кінця сезону (а в Аталанти, окрім фіналу Кубку, попереду ще півфінал Ліги Європи та лобова зустріч з Ромою в боротьбі за топ-5 Серії А), то неодмінно буде основним форвардом збірної Італії на Євро-2024. 

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