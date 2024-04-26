Ягупова стала найкращою скореркою у матчі 1/4 фіналу плей-оф чемпіонату Іспанії

Джерело - Чемпіон.

Капітан жіночої збірної України з баскетболу Аліна Ягупова стала найрезультативнішою гравчинею першого чвертьфінального матчу плей-оф чемпіонату Іспанії сезону-2023/24 між її клубом Валенсія та ІДК Гупускоа.

Після третього періоду валенсійки програвала 9 очок, але в підсумку зуміли виграти першу зустріч плей-оф із рахунком 60:59.

Українка до 18 очок додала 8 підбирань, а також по 2 передачі та перехоплення.

Вона реалізувала 5 з 8 двоочкових, 2/7 триочкових і 2/2 штрафних кидків.

Команда з регіонального центру однойменної автономної спільноти отримала перевагу лише в 1 очко перед домашньою грою-відповіддю, яка відбудеться вже 28 квітня.

Нагадаємо, Аліна виграла Кубок Іспанії в складі Валенсії. У фіналі команда перемогла Сарагосі — 77:53.

Раніше ми повідомляли, що Ягупова перейшла до іспанського клубу лише в січні. Її новий колектив також виступає в Єврокубку.