Клопп вибачився перед фанатами за поразку в дербі

Джерело - Офіційний сайт Ліверпуля.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп вибачився перед уболівальниками за поразку в матчі 29 туру чемпіонату Англії проти Евертона.

Коуч мерсисайдців перепросив за невдалу гру команду на післяматчевій пресконференції.

"Мені дуже шкода, що так сталося. Я дуже перепрошую. Ми більше нічого не можемо змінити. Тепер на нас чекає виклик — як у фізичному, так і в ментальному плані. Напевно, Вест Гем зараз потирає руки і сподівається, що ми приїдемо на матч у розібраному стані. Але я постараюся зробити все можливе, аби ми виглядали краще, ніж сьогодні", — сказав Клопп.

Ліверпулю ця поразка може коштувати чемпіонства. За чотири тури до кінця сезону команда Юргена Клоппа відстає від Арсенала на 3 очки, але якщо Манчестер Сіті виграє обидва свої перенесені матчі, то мерсисайдці опиняться позаду аж на 5 пунктів.

Уже в суботу, 27 квітня, команда Клоппа на виїзді зіграє проти Вест Гема. Початок зустрічі — о 14:30 за київським часом.