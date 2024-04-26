Україна — Китай 9:0: огляд завершального контрольного матчу напередодні ЧС-2024

Головне
Миколенко додав сивини Реброву, а в Луніна новий вражаючий статус: як там наші зіграли
Вчора 21:25 1086
Заубер, який стане Ауді, оголосив про підписання першого пілота на наступний сезон
Сьогодні 12:11 144
38-ма річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав
Сьогодні 11:48 13628
Росіяни та білоруси не братимуть участь в Олімпійських іграх-2024
Вчора 23:38 873
Білодід завоювала золото чемпіонату Європи
Вчора 20:16 10858 4
Михальчик здобув срібну нагороду на перегонах "24 години Ле-Мана"
Вчора 17:56 4436
Ястремська здобула вольову перемогу над Аранго в другому колі турніру в Мадриді
Вчора 16:23 559 2
Визначився транслятор чемпіонських боїв Усика та Берінчика
Вчора 15:40 655
Світоліна несподівано поступилася Соррібес-Тормо в другому колі турніру в Мадриді
Вчора 14:20 3321 2
Рух став лауреатом премії УЄФА Grassroots Awards
Вчора 11:10 487
Прямі трансляції
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Сьогодні 06:24 743
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Сьогодні 06:15 168
СК Дніпро-1 — Динамо — онлайн-трансляція LIVE — УПЛ
СК Дніпро-1 — Динамо — онлайн-трансляція LIVE — УПЛ
Сьогодні 05:00 278
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Сьогодні 03:12 193
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Сьогодні 02:10 181
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 21:39 183
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 19:30 272
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 16:46 268
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
24.04.2024 04:00 351
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
21.04.2024 14:14 1232 1
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
21.04.2024 14:09 881
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
21.04.2024 04:02 854
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
20.04.2024 19:04 1219
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
20.04.2024 11:11 758
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
20.04.2024 11:05 706

Україна — Китай 9:0: огляд завершального контрольного матчу напередодні ЧС-2024

Сьогодні 12:42 115 0
Україна — Китай 9:0: огляд завершального контрольного матчу напередодні ЧС-2024
Фото: ФХУ
#Збірна України з хокею, #Дмитро Христич

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча збірна України з хокею розгромила Китай в останньому товариському матчі у межах підготовки до виступів на чемпіонаті світі-2024 в Дивізіоні 1В.

Поєдинок завершився з розгромним рахунком 9:0 на користь підопічних Дмитра Христича. 

У першому періоді "синьо-жовті" закинули п'ять шайб без відповіді, у другому — три, у третьому — одну.

На папері Китай вважали на ЧС найнебезпечнішим суперником. Але китайські хокеїсти, з якими в офіційній зустрічі українці гратимуть уже 30 квітня, були б справді небезпечними, якби приїхали до Європи в найсильнішому складі. Світову першість команда проведе без представників клубу російської воєнної Континентальної хокейної ліги та натуралізованих гравців з Куньлунь Ред Стар. 

Огляд

Контрольний матч з хокею
24 квітня

Україна — Китай 9:0 (5:0, 3:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – Лялька (Толстушко, Янішевський), 00:36. 2:0 – М. Фадєєв (Волков, Ворона), 04:00. 3:0 – Бородай (Лялька), 06:05. 4:0 – Пересунько, 08:05. 5:0 – Бородай (Лялька, – менш.), 10:24. 6:0 – Денискін (Ворона, Фадєєв), 28:54. 7:0 – Морозов (Кривошапкін, Ратушний), 29:09. 8:0 – Денискін (Ворона, Фадєєв), 33:58. 9:0 – Пересунько (менш.), 47:29

У попередньому товариському матчі Україна обіграла Литву.

Нагадаємо, стала відома остаточна заявка національної команди на світовий хокейний форум.

Зазначимо, у суботу, 27 квітня, українці зіграють перший матч ЧС проти естонців. Початок – о 19:30 за київським часом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Білодід завдяки ефектному кидку вийшла у чвертьфінал ЧЄ-2024 Білодід завдяки ефектному кидку вийшла у чвертьфінал ЧЄ-2024 8596 1
Михальчик здобув срібну нагороду на перегонах "24 години Ле-Мана" Михальчик здобув срібну нагороду на перегонах "24 години Ле-Мана" 4436
Світоліна несподівано поступилася Соррібес-Тормо в другому колі турніру в Мадриді Світоліна несподівано поступилася Соррібес-Тормо в другому колі турніру в Мадриді 3321 2
38-ма річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав 38-ма річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав 13628
Білодід завоювала золото чемпіонату Європи Білодід завоювала золото чемпіонату Європи 10858 4
У газетах писали, що Динамо виграло Кубок завдяки Чорнобилю, – Олег Блохін У газетах писали, що Динамо виграло Кубок завдяки Чорнобилю, – Олег Блохін 12747 1
Рекомендуємо
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 93483
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 340602 9
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 35710 2
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16811 2
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 36979
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 65449 1