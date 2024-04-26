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20.04.2024 11:05 700

Ембіід установив особистий рекорд за набраними очками в плей-оф НБА

Сьогодні 09:40 113 0
Ембіід установив особистий рекорд за набраними очками в плей-оф НБА
Фото: Heather Khalifa
#NBA, #Джоел Ембіід

Джерело - The Philadelphia Inquirer.

Центровий Філадельфії Севенті Сіксерс і збірної США Джоел Ембіід установив особистий рекорд в 50 очок у третьому матчі серії першого раунду плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА) з Нью-Йорком. Він допоміг команді скоротити відставання в серії – 125:114 (1:2).

30-річний американець камерунського походження реалізував 13 з 19 кидків із гри та 19/22 штрафних.

Джоел — лише третій баскетболіст в історії Філадельфії, який набрав 50 і більше очок у матчі плей-оф. Раніше це робили легендарні Аллен Айверсон (тричі) й Біллі Каннінгем.

Також Ембіід став четвертим центровим із 50+ очок у плей-оф, долучившись до солідної компанії Ніколи Йокича, Боба Макада й Вілта Чемберлена.

Хайлайти

Нагадаємо, напередодні Маямі шокував Бостон українця Святослава Михайлюка, Оклахома збільшила перевагу над Нью-Орлеаном у плей-оф НБА.

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