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Епопея Луніна

Іспанське видання "Marca" випустило статтю про трансформацію статусу українського воротаря Андрія Луніна в мадридському Реалі. Від заміни після травми Куртуа та приходу Кепи до героя виходу в півфінал Ліги чемпіонів і яскравої серії пенальті.
Сьогодні 17:11 Соломія Романчук 165 0
Епопея Луніна
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид

Джерело - Marca.

Андрій Лунін був героєм Реала в Манчестері. Це вже не вперше. У виїзному поєдинку 1/8 фіналу проти РБ Лейпциг він зупинив німців дев'ятьма сейвами. У середу, 17 квітня, проти Сіті він знову продемонстрував свій клас: два відбиті 11-метрові удари в серії пенальті, яка дала Мадриду найболючіший вихід до півфіналу в історії.

Історія Луніна – це історія вдосконалення. У цьому ж матчі, проти Сіті, багато хто виділяв його після того, як він пропустив перший гол англійців на Бернабеу, прямий штрафний удар від Бернарду Сілви, який невдало зачепив його. Щоправда, кіпер перебудував себе в тій самій дуелі, але в повітрі витав вічний сумнів: чи є Лунін голкіпером мадридців у найважливіших матчах?

Питання не нове. На початку сезону, після важкої травми Куртуа, клуб терміново думав над заміною. Лунін став тим самим рятівником, однак в обоймі є ще Кепа.

Він з’явився у стартовому складі, як тільки підтягнувся (літо в нього було складним у тренувальному плані), а Лунін повернувся на другий план. І звідти в нього, здавалося, було небагато варіантів виходу, дарма що гра Кепи залишала певні сумніви (вічне порівняння будь-якого голкіпера мадридців із Куртуа завжди складне), доки не настав переломний момент, який повністю змінив сценарій.

Під час розминки перед матчем групового етапу проти Браги на Бернабеу травмувався Кепа, і Луніну довелося терміново виходити, щоб стати в рамку. На 5-й хвилині чистий пенальті від Лукаса кинув виклик українцю, але той витягнув удар Джало. І тут історія змінилася.

Проте, попри хорошу гру Луніна, Анчелотті так і не визначився. Деякі заяви італійця і, перш за все, його рішення не забезпечували бажаної стабільності. Кепа зіграв у півфіналі Суперкубку проти Атлетико й знову залишив сумніви, а фінал дістався Луніну. Анчелотті, попри все, так і не визначився, оскільки Кепа вийшов у стартовому складі наступного матчу Ла Ліги (Альмерія, 21 січня). Це був останній раз, коли баскський голкіпер був помічений на воротах.

Відтоді Анчелотті рішуче обрав Луніна як першого номера. Українець зіграв в останніх одинадцяти матчах чемпіонату та всіх чотирьох зустрічах плей-оф Ліги чемпіонів. Як у Лейпцигу, так і в Манчестері він був ключовим гравцем у двох дуже важких перемогах Мадрида, які всупереч цьому ледь змінили крижаний характер воротаря, в чиєму житті повсякденна робота в Реалі змішана з уважним спостереженням.

Страждань від війни, яка торкнулася його країни через російське вторгнення, вже понад два роки. Ця обставина ще більше посилила його стриманий характер і холодність, коли він відбив пенальті Бернарду Сілви. Демонстрація льоду у венах головного героя, неймовірної подорожі від віртуального остракізму до ролі великого головного героя нічиєї, яка тепер є історією Реала.

Переклад і адаптація Соломії Романчук, Чемпіон

Фото: з відкритих джерел

Лунін став героєм матчу МанСіті — Реал: відео блискучих сейвів українського воротаря

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