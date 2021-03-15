Рейтинг WTA: Світоліна втрачає позиції у чемпіонській гонці

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг станом на 15 березня 2021 року.
У першій десятці не сталося змін. Найкраща з українок Еліна Світлина як і раніше знаходиться на п'ятій сходинці рейтингу.
За підсумками тижня поліпшили своє становище в чемпіонській гонці WTA Гарбінє Мугуруса (2 місце, +3), Елізе Мертенс (4 місце, +5) і Аріна Соболенко (7 місце, +1). Лідирує японка Наомі Осака. Перша ракетка України Еліна Світоліна наразі - 17 (-5)
Рейтинг WTA
15 березня 2021
|1
|Ешлі Барті (Австралія)
|9186
|2
|Наомі Осака (Японія)
|7835
|3
|Симона Халеп (Румунія)
|7255
|4
|Софія Кенін (США)
|5760
|5
|Еліна Світоліна (Україна)
|5370
|6
|Кароліна Плішкова (Чехія)
|5205
|7
|
Серена Вільямс (США)
|4915
|8
|Арина Соболенко (Білорусь)
|4815
|9
|Б'янка Андреєску (Канада)
|4735
|10
|Петра Квітова (Чехія)
|4571
|
31 (30)
|Даяна Ястремська Україна)
|1925
|83 (81)
|Марта Костюк (Україна)
|971
|115
|Катерина Козлова (Україна)
|718
|
125
|
Катеріна Завацька (Україна)
|
664
|
141
|
Леся Цуренко (Україна)
|
573
|167
|Ангеліна Калініна (Україна)
|448
|196
|Дар’я Снігур (Україна)
|
361