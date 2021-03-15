Рейтинг WTA: Світоліна втрачає позиції у чемпіонській гонці

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг станом на 15 березня 2021 року.

У першій десятці не сталося змін. Найкраща з українок Еліна Світлина як і раніше знаходиться на п'ятій сходинці рейтингу.

За підсумками тижня поліпшили своє становище в чемпіонській гонці WTA Гарбінє Мугуруса (2 місце, +3), Елізе Мертенс (4 місце, +5) і Аріна Соболенко (7 місце, +1). Лідирує японка Наомі Осака. Перша ракетка України Еліна Світоліна наразі - 17 (-5)

Рейтинг WTA

15 березня 2021