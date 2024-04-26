Флорида з дублем Ткачука розгромила Тампу, Кароліна перемогла Айлендерс: результати матчів плей-оф НХЛ

Джерело - Чемпіон.
У ніч на 26 квітня в Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулися дві гри першого раунду плей-оф.
Флорида завдяки дублю канадця українського походження Метью Ткачука розгромно перемогла Тампу (5:2, 3:0 у серії), а Кароліна здолала Айлендерс у близькому поєдинку (3:2, 3:0 у протистоянні).
Серії тривають до чотирьох перемог.
НХЛ — Перший раунд плей-оф
26 квітня
Тампа-Бей — Флорида 2:5 (0:1, 2:2, 1:2)
Рахунок у серії — 0:3
Наступна гра відбудеться 28 квітня у Тампі.
Айлендерс — Кароліна 2:3 (0:2, 2:1, 0:0)
Рахунок у серії — 0:3
Наступна гра відбудеться 27 квітня в Нью-Йорку.
Сітка плей-оф
Нагадаємо, Колорадо одного з кращих захисників ліги, хокеїста українського походження Кейла Макара переміг Вінніпег.