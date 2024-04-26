Флорида з дублем Ткачука розгромила Тампу, Кароліна перемогла Айлендерс: результати матчів плей-оф НХЛ

Джерело - Чемпіон.

У ніч на 26 квітня в Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулися дві гри першого раунду плей-оф.

Флорида завдяки дублю канадця українського походження Метью Ткачука розгромно перемогла Тампу (5:2, 3:0 у серії), а Кароліна здолала Айлендерс у близькому поєдинку (3:2, 3:0 у протистоянні).

Серії тривають до чотирьох перемог.

НХЛ — Перший раунд плей-оф

26 квітня

Тампа-Бей — Флорида 2:5 (0:1, 2:2, 1:2)