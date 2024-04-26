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Флорида з дублем Ткачука розгромила Тампу, Кароліна перемогла Айлендерс: результати матчів плей-оф НХЛ

Сьогодні 07:20 45 0
Флорида з дублем Ткачука розгромила Тампу, Кароліна перемогла Айлендерс: результати матчів плей-оф НХЛ
Фото: Bruce Bennett
#NHL, #Метью Ткачук

Джерело - Чемпіон.

У ніч на 26 квітня в Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулися дві гри першого раунду плей-оф.

Флорида завдяки дублю канадця українського походження Метью Ткачука розгромно перемогла Тампу (5:2, 3:0 у серії), а Кароліна здолала Айлендерс у близькому поєдинку (3:2, 3:0 у протистоянні).

Серії тривають до чотирьох перемог.

НХЛ — Перший раунд плей-оф
26 квітня
Тампа-Бей — Флорида 2:5 (0:1, 2:2, 1:2)
Рахунок у серії — 0:3

Наступна гра відбудеться 28 квітня у Тампі.

Айлендерс — Кароліна 2:3 (0:2, 2:1, 0:0)
Рахунок у серії — 0:3

Наступна гра відбудеться 27 квітня в Нью-Йорку.

Сітка плей-оф

Нагадаємо, Колорадо одного з кращих захисників ліги, хокеїста українського походження Кейла Макара переміг Вінніпег.

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