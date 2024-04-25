Світоліна несподівано поступилася Соррібес-Тормо в другому колі турніру в Мадриді

Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Еліна Світоліна (18) зазнала поразки від іспанської тенісистки Сари Соррібес-Тормо (55) в матчі другого кола турніру WTA 1000 в Мадриді.
Зустріч тривала 2 години 13 хвилин і завершилася у двох сетах — 6:3, 7:5. Світоліна двічі подала навиліт, допустила одну подвійну помилку та реалізувала 4 з 9 брейк-пойнта. Це була перша очна зустріч тенісисток.
У наступному колі Соррібес-Тормо зустрінеться з переможницею пари Вікторія Азаренко — Татьяна Марія.
Еліна Світоліна (Україна) — Сара Соррібес-Тормо (Іспанія) 6:3, 7:5
Свої виступи на турнірі розпочнуть інші українські тенісистки. Марта Костюк зустрінеться з єгиптянкою Маяр Шериф, а Ангеліна Калініна проведе поєдинок із Керолайн Доулхайд, яка представляє США.
Напередодні українка Леся Цуренко сенсаційно поступилася 18-річній філіппінці в першому колі турніру.
Нагадаємо, нещодавно Еліна Світоліна та перша ракетка світу Іга Швьонтек відвідали футбольний матч між Барселоною та Реалом.