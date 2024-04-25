Білодід завоювала золото чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.

Українка Дар'я Білодід перемогла словенську дзюдоїстку Каю Кайзер у фіналі чемпіонату Європи-2024, який відбувається в хорватському Загребі.

На шляху до вирішальної сутички Білодід здолала азербайджанку Ачелью Топрак, ізраїльтянку Нельсон Леві та грузинку Етері Ліпартеліані.

Ця золота медаль стала для Дар'ї третьою в межах континентальної першості та першою у ваговій категорії до 57 кг. Двічі Білодід вигравала змагання у вазі до 48 кг. Також українка є дворазовою чемпіонкою світу та бронзовою призеркою Олімпійських ігор-2020.

Нагадаємо, що інший український дзюдоїст Артем Лесюк зазнав поразки у сутичці за бронзову медаль чемпіонату Європи.