Головне
Шевченко, Світоліна та Усик – у списку 50 головних людей українського спорту-2023
Вчора 15:00 611
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом
Сьогодні 12:03 159625 8
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року
Сьогодні 11:28 337420 1
Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..."
Сьогодні 10:37 32083 2
37 років тому Ігор Бєланов отримав Золотий м'яч
Сьогодні 10:05 12939
4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році
Сьогодні 10:00 9174
Канада зіграє з Швецією, США - з Чехією: розклад матчів чемпіонату світу U-20 на 29 грудня
Сьогодні 07:40 315
Арсенал із Зінченком програв Вест Гему, Тоттенгем поступився Брайтону: результати матчів АПЛ
Сьогодні 00:13 841
Джима та Підручний фінішували на 5 місці у Різдвяній гонці
Вчора 21:16 980
Беллінгем - найкращий молодий футболіст 2023 року за версією IFFHS
Вчора 21:06 434
Прямі трансляції

Акція «Кіберпанк 2023» FAVBET допомогла захиснику Бахмута отримати сучасний біонічний протез

Сьогодні 13:34 91 0
Акція «Кіберпанк 2023» FAVBET допомогла захиснику Бахмута отримати сучасний біонічний протез

Український військовослужбовець Вячеслав Смислов отримав високотехнологічний протез руки за підтримки акції "Кіберпанк 2023" компанії FAVBET. Виготовлений німецькими спеціалістами у Центрі "Незламні" ("Unbroken"), протез управляється електронними датчиками та максимально близько відтворює функції втраченої кінцівки.

Дивіться історію Вячеслава у відео:

Вячеслав Смислов — 31-річний військовослужбовець родом із Маріуполя, що вже п’ять років захищає Україну в лавах ЗСУ. З перших днів повномасштабного вторгнення брав участь в обороні Маріуполя, пізніше — стримував ворожий наступ на бахмутському напрямі. Там же отримав численні поранення внаслідок атаки російського дрона та втратив ліву руку нижче ліктя.

Протезування проводили у Львові за участі провідних українських та німецьких фахівців. Вячеслав отримав одну з найбільш сучасних модифікацій біонічного протеза, яка дозволяє не лише брати предмети, але й виконувати рухи, що вимагають дрібної моторики пальців, наприклад, тримати ручку, столові прибори, застібати ґудзики.

Це саме той протез, про який мріяв Вячеслав та який обіцяв показати малечі, адже окрім дружини вдома на воїна очікують троє дітей. "Дуже боявся реакції дітей, тому сказав: Не хвилюйтесь, тато приїде з залізною рукою, буде як трансформер. Син уже всім у садочку розповів, що його батько трансформер, тож всі дуже чекають. Дякую компанії FAVBET за цю можливість", — каже захисник.

Біонічний протез Вячеслава виготовили за благодійної фінансової підтримки  FAVBET в межах фінального етапу акції "Кіберпанк 2023" під назвою "Люди майбутнього". Окрім нього під час акції компанія реалізувала ще три проєкти-місії на підтримку українських воїнів — закупала розвідувальні дрони, тепловізори, а також антидронові рушниці.

Коментарі ()
Популярне зараз
Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..." Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..." 32083 2
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 14257 1
Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво 9632
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 337420 1
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 159625 8
37 років тому Ігор Бєланов отримав Золотий м'яч 37 років тому Ігор Бєланов отримав Золотий м'яч 12939
Рекомендуємо
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 20798
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 22426
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 4491
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 98426
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 46975
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 11431