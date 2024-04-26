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14 нагород і рекорд: результати України п'ятого дня чемпіонату Європи з параплавання

3 золота, 4 срібла й 2 бронзи.
Сьогодні 11:21 93 0
14 нагород і рекорд: результати України п'ятого дня чемпіонату Європи з параплавання

Джерело - Суспільне Спорт.

Українські спортсмени здобули ще 14 медалей у п'ятий день чемпіонату Європи-2024 з параплавання, який проходить у португальській Мадейрі. Зокрема, золото виграв з європейським рекордом Дмитро Ванзенко на 200 м комплексом у SM14 (2:07,98 хвилин).

Про результати плавців інформує Суспільне Спорт.

Збірна України додала до своєї скарбнички три золоті, сім срібних та чотири бронзові медалі.

Власне друге золото ЧЄ здобула дніпрянка Анна Стеценко (на фото), яка родом із Соледара. Українка перемогла на дистанції 100 м вільним стилем у класі S12 серед спортсменок із порушеннями зору (1:01.47 хв).

Чемпіони та призери

  • Золото: Анна Стеценко (100 м, вільний стиль, клас S12), Дмитро Ванзенко (200 м, комплекс, SM14), Ярослав Денисенко (100 м, вільний стиль, S12)
  • Срібло: Ігор Німченко (100 м, батерфляй, S10), Вероніка Коржова (50 м, батерфляй, S7), Андрій Трусов (50 м, батерфляй, S7), Максим Веракса (100 м, вільний стиль, S12), Василь Крайник (200 м, комплекс, SM14), Данило Чуфаров (100 м, вільний стиль, S11), Олексій Вірченко (50 м, вільний стиль, S13)
  • Бронза: Євгеній Богодайко (50 м, батерфляй, S7), Марина Піддубна (100 м, вільний стиль, S11), Сергій Паламарчук (50 м, вільний стиль, S3), Максим Веракса (50 м, вільний стиль, S13)

Нагадаємо, що в перший день українці вибороли 13 нагород. Результати другого дня — 8 медалей. У третій день завоювали знову 8 медалей, а у четвертий — 6.

"Синьо-жовті" з 49 нагородами (16 золотих + 17 срібних +16 бронзових) займають проміжну другу сходинку в загальному медальному заліку, поступаючись лише за кількістю перших місць Італії, в якої 45 (17 + 19 + 9).

Загалом на чемпіонаті Європи Україну представляють 45 спортсменів з 11 регіонів України. 27 з них мають ураження опорно-рухового апарату, 16 — порушення зору, 2 — порушення розумового та фізичного розвитку.

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