Сабо: Ракицькому вже 34 роки, куди йому мотатися туди-сюди?

Колишній український футболіст і тренер Йожеф Сабо висловився про можливе підписання влітку клубом Металіст 1925 гравця Шахтаря Ярослава Ракицького.

Про це Йожеф Йожефович повідомив Sport-express.ua.

"Скажу чесно — схоже на фейк. Це ж ще потрібно, щоб Металіст 1925 залишився в УПЛ, а шанси на виліт у них дуже високі. Напевно, Ярослав виявився не потрібен Пушичу, тому що він його не ставить.

Ракицькому вже 34 роки, куди йому мотатися туди-сюди? Моя думка, що гравцю потрібно вже закінчувати з футболом і не мучитися, раз він виявився непотрібним Шахтарю", — сказала легенда київського Динамо.