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20.04.2024 11:05 704

Сабо: Ракицькому вже 34 роки, куди йому мотатися туди-сюди?

Сьогодні 11:40 83 0
Сабо: Ракицькому вже 34 роки, куди йому мотатися туди-сюди?
Фото: ФК Шахтар
#Металіст 1925, #Шахтар, #Йожеф Сабо, #Ярослав Ракицький

Джерело - Sport-express.ua.

Колишній український футболіст і тренер Йожеф Сабо висловився про можливе підписання влітку клубом Металіст 1925 гравця Шахтаря Ярослава Ракицького.

Про це Йожеф Йожефович повідомив Sport-express.ua.

"Скажу чесно — схоже на фейк. Це ж ще потрібно, щоб Металіст 1925 залишився в УПЛ, а шанси на виліт у них дуже високі. Напевно, Ярослав виявився не потрібен Пушичу, тому що він його не ставить.

Ракицькому вже 34 роки, куди йому мотатися туди-сюди? Моя думка, що гравцю потрібно вже закінчувати з футболом і не мучитися, раз він виявився непотрібним Шахтарю", — сказала легенда київського Динамо.

Нагадаємо, спортивний журналіст Віктор Вацко розповів, що Луческу не відпускав Ракицького у збірну України.

Раніше ми повідомляли, що двоє гравців Шахтаря повернулися до тренувань у загальній групі.

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