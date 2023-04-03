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Рейтинг ATP: Джокович повернув статус першої ракетки світу

ATP оновив рейтинг тенісистів
Сьогодні 12:37 46887
Рейтинг ATP: Джокович повернув статус першої ракетки світу
Фото - gettyimages
#ATP, #Крутих, #Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Сербський тенісист Новак Джокович повернув собі статус першої ракетки світу, потіснивши Карлоса Алькараса.

Перша ракетка України Олексій Крутих втратив сім позицій і посідає 174-те місце. Другу сходинку в національному рейтингу зберігає Віталій Сачко, який цього тижня піднявся на 283-тє місце у світовій класифікації (+26). Трохи поліпшив своє становище цього тижня Ілля Марченко - 325-те місце (+2).

Рейтинг ATP
03 квітня
1. (2) Новак Джокович (Сербія) - 7160
2. (1) Карлос Алькарас (Іспанія) - 6780
3. (3) Стефанос Ціципас (Греція) - 5770
4. (5) Даніїл Мєдвєдєв - 5150
5. (4) Каспер Рууд (Норвегія) - 5005
6. (7) Андрій Рубльов - 3470
7. (6) Фелікс Оже-Альяссім (Канада) - 3450
...
174. (167) Олексій Крутих (Україна) – 338
283. (309) Віталій Сачко (Україна) – 186
325. (327) Ілля Марченко (Україна) – 155
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