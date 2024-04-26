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Брайтон — Манчестер Сіті 0:4: огляд матчу 29 туру АПЛ

Сьогодні 07:00 83 0
Брайтон — Манчестер Сіті 0:4: огляд матчу 29 туру АПЛ
Фото: Associated Press
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брайтон, #Манчестер Сіті, #Філ Фоден, #Кевін Де Брюйне

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті здобув розгромну виїзну перемогу над Брайтоном у перенесеному матчі 29 туру Англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) з футболу сезону-2023/2024.

Поєдинок завершився з рахунком 4:0 на користь Сіті. Голами у складі "містян" відзначилися Кевін Де Брюйне, Філ Фоден (дубль) та Хуліан Альварес.

Окремої уваги заслуговує м'яч Де Брюйне. Для досвіченого бельгійця це перше взяття воріт головою за 255 матчів ліги.

Огляд

Чемпіонат Англії  з футболу — АПЛ
29 тур, 25 квітня

Брайтон   Манчестер Сіті 0:4 (0:3)

Голи: 0:1 - Де Брейне 17, 0:2 - Фоден 26, 0:3 - Фоден 34, 0:4 - Альварес 62.

Наразі турнірну таблицю очолює Арсенал, у нього 77 балів. Другим йде Ман Сіті (76), але у підопічних Жузепа Гвардіоли є одна гра в запасі. Ліверпуль — третій (74) після того, як поступився Евертону в дербі.

Нагадаємо, вихідними Манчестер Сіті вирвав перемогу над Челсі українця Михайла Мудрика і вийшов у фінал Кубку Англії.

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