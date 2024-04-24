Уже завтра – одна з найочікуваніших подій сезону в NFL.

Джерело - Чемпіон.

Слово "драфт" можна почути не лише в американському футболі, а й у хокеї, баскетболі та бейсболі. Так в американському спорті називають процес вибору професійними командами найкращих гравців зі студентських ліг. Аби знайти найкращого або ж того, хто може таким стати, команди витрачають місяці. Усіх студентів, які виставляють свою кандидатуру на драфт, перевіряють мало не під мікроскопом. З потенційними працівниками проводять по кілька співбесід, організовують показові тренування і різноманітні тестування.

Драфт NFL охоплює сім раундів і триває три дні. Цього року шанс стати професійним футболістом отримають 257 молодих хлопців. У першому раунді вибирають потенційно найсильніших, але це не означає, що майбутню зірку не можна знайти в п’ятому, шостому чи сьомому раундах. New England Patriots у 2000-му обрали легендарного Тома Бреді, який у підсумку виграв для них 6 чемпіонських перснів, у 6-му раунді. І таких прикладів багато.

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На те, аби зробити вибір, команда має 10 хвилин, і з кожним раундом час зменшується. У другому та третьому раундах – по 7 хвилин, у четвертому, п’ятому та шостому – по 5, а в сьомому, аби вибрати собі нового гравця, є лише 4 хвилини. Усього в NFL – 32 команди, які мають по одному праву вибору в кожному із семи раундів. Після того як кожна команда використала свою чергу для вибору гравця, раунд вважається завершеним.

Часто в одному реченні зі словом "драфт" можна почути слово "пік". Так називають номери, під якими команда робитиме свій вибір. Порядок вибору залежить від результатів команд у минулому сезоні. Найгірша, а цього року це Chicago Bears, обирає першою і може забрати собі найкращого молодого футболіста. Це робиться для того, аби хоч якось підсилити аутсайдера. Піки – це своєрідна валюта драфту: їх можна обмінювати на чинних гравців або на інші піки із цього чи наступних раундів/cезонів драфту. Тому є команди, які умовно мають у першому раунді по декілька виборів, і такі, які не мають жодного.

Аби зробити свій вибір, представник команди – зазвичай це генеральний менеджер – повинен зателефонувати комісіонеру Ліги (нині це – Роджер Гуделл). Як сказано вище, для цього він має 10 хвилин чи менше, залежно від раунду. Коли комісіонер отримав прізвище, він виходить за трибуну й оголошує його.

Комісіонер NFL оголошує лише гравців із першого й другого раундів, далі він передає естафету чинним або колишнім футболістам, представникам команд і навіть уболівальникам.

У момент оголошення прізвища гравцю вже телефонує головний тренер команди, яка його вибрала. На драфті завжди є два типи новачків: ті, які приїздять на драфт із родичами, і ті, які збирають всіх своїх родичів вдома. У першому випадку після оголошення прізвища гравець підіймається із зали на сцену, по дорозі отримує кепку своєї нової команди, на сцені обіймається з комісіонером і фотографується зі своєю новою джерсі (футболкою). Цікаво, що на джерсі вже є його прізвище. Річ у тім, що їх друкують в реальному часі: представники Nike, які займаються екіпіруванням, у момент оголошення набивають прізвище гравця на футболку одразу після зробленого командою вибору. І менш ніж за дві хвилини вона вже в руках в комісіонера.

Гравці, яким прогнозують вибір у першому-другому раундах, але які в день драфту вирішили залишитися вдома, теж не залишаються без уваги. Головні транслятори матчу NFL Network та ESPN відряджають до них свої знімальні групи, відтак їхні емоції також потрапляють у прямий ефір. Вони не позують із футболкою, але теж одягають кепку. Перед кожним драфтом NFL надсилає кепки всіх 32 команд гравцям, які претендують на високі раунди, але вирішили цього дня побути вдома з рідними.

Ті, хто під час драфту не почув свого прізвища зі сцени чи екрану телевізора, все одно мають шанс пробитись у Лігу. Команди підписують таких гравців як вільних агентів, які у тренувальних таборах та передсезонних матчах можуть довести своє право грати в NFL.

Цьогорічний драфт розпочнеться 25 квітня і триватиме до 27 квітня. Він відбудеться в Детройті, штат Мічиган. З 2015 року міста постійно змінюють, аби залучити якнайбільше фанів.

Де дивитись

Слідкувати за оновленнями українські вболівальники можуть на сторінці NFL в Instagram або ж на спортивній стримінговій платформі DAZN (підписка на NFL для українців безплатна).

Святослав Драбчук, для Чемпіона

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