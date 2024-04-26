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20.04.2024 11:05 700

Став відомий найкращий гравець у клатчі регулярного чемпіонату НБА

Сьогодні 09:24 105 0
Став відомий найкращий гравець у клатчі регулярного чемпіонату НБА
#NBA, #Стефен Каррі, #Шей Гілджес-Александер, #Демар Дерозан

Джерело - Чемпіон.

Лідер Голден Стейт Ворріорз і розігруючий Стефен Каррі виграв нагороду "Найкращий гравець у клатчі" за підсумками регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації (НБА) сезону-2023/2024.

Захисник отримав 298 балів. У регулярному сезоні він набрав рекордні для НБА 189 очок у клатч-ситуаціях, які визначаються як володіння м'ячем в останні п'ять хвилин четвертої чверті або овертаймі, коли рахунок знаходиться в межах 5 очок.

На відзнаку також претендували Демар Дерозан із Чикаго та Шей Гілджес-Александер, який представляє Оклахому. Вони стали відповідно другим і третім під час виявлення лауреата.

Ця нагорода вручається лише вдруге в історії. Торік її отримав гравець Сакраменто Де'Арон Фокс.

Раніше ми повідомляли, що Каррі оновив історичний рекорд НБА.

Нагадаємо, 50 очок Джоеля Ембііда допомогли Філадельфії перемогти Нью-Йорк, а Денвер утретє здолав Лейкерс.

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