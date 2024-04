Став відомий найкращий гравець у клатчі регулярного чемпіонату НБА

Лідер Голден Стейт Ворріорз і розігруючий Стефен Каррі виграв нагороду "Найкращий гравець у клатчі" за підсумками регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації (НБА) сезону-2023/2024.

Захисник отримав 298 балів. У регулярному сезоні він набрав рекордні для НБА 189 очок у клатч-ситуаціях, які визначаються як володіння м'ячем в останні п'ять хвилин четвертої чверті або овертаймі, коли рахунок знаходиться в межах 5 очок.

На відзнаку також претендували Демар Дерозан із Чикаго та Шей Гілджес-Александер, який представляє Оклахому. Вони стали відповідно другим і третім під час виявлення лауреата.

The complete voting results for the 2023-24 Kia NBA Clutch Player of the Year. pic.twitter.com/vAEzGmiZS3