Евертон, попри моторошну травму Миколенка, обіграв Ліверпуль у дербі: результати матчів АПЛ

24 квітня відбулися чотири перенесені матчі 29 туру Англійської Прем’єр-ліги.

Зокрема, Евертон Віталія Миколенка вперше за 14 років переміг Ліверпуль на домашньому полі. Українець повністю відіграв лише перший тайм мерсисайдського дербі, адже наприкінці першого тайму травмувався внаслідок невдалого приземлення на ліву ногу.

Чемпіонат Англії — АПЛ

29 тур, 24 квітня

Евертон — Ліверпуль 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - Брентвейт 27’, 2:0 - Калверт-Льюїн 58’

Миколенко вийшов у стартовому складі, але через травму був замінений по перерві. Наприкінці першого тайму українець вів верхову боротьбу з Дарвіном Нуньєсом, після чого невдало приземлився на ліву ногу. Пошкодження виглядало так, ніби Віталій навіть не зможе підвестися на ноги, але він проявив мужність та дограв тайм до кінця.

Mykolenko stayed on after this 🤯pic.twitter.com/sh5UeC4Y0g — EPL Bible (@EPLBible) April 24, 2024

Ліверпуль домінував протягом більшої частини другого тайму, але так і не зміг переломити хід зустрічі. Евертон здобув свою першу домашню перемогу в мерсисайдському дербі з 17 жовтня 2010 року. Цікаво, що тоді «іриски» обіграли «червоних» з таким же рахунком, як і сьогодні.

Ліверпулю ця поразка може коштувати чемпіонства. За чотири тури до кінця сезону команда Юргена Клоппа відстає від Арсенала на 3 очки, але якщо Манчестер Сіті виграє обидва свої перенесені матчі, то мерсисайдці опиняться позаду аж на 5 пунктів.

Евертон, своєю чергою, зробив великий крок до збереження прописки в АПЛ. Наразі підопічні Шона Дайча випереджають 18-й Лутон аж на 8 очок. І це попри те, що команду позбавили восьми очок за порушення фінансового фейр-плей.

Вулвергемптон — Борнмут 0:1 (0:1)

Гол: Семеніо 37’

Український захисник Бормнута Ілля Забарний провів на полі увесь матч.

Кристал Пелес — Ньюкасл 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - Матета 55’, 2:0 - Матета 88’

Манчестер Юнайтед — Шеффілд Юнайтед 4:2 (1:1)

Голи: 0:1 - Богл 35’, 1:1 - Магвайр 42’, 1:2 - Бреретон 50’, 2:2 Фернандеш 61’, 3:2 Фернандеш - 81’, 4:2 - Гойлунд 85’