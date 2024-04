Евертон, попри моторошну травму Миколенка, обіграв Ліверпуль у дербі: результати матчів АПЛ

24 квітня відбулися чотири перенесені матчі 29 туру Англійської Прем’єр-ліги.

Зокрема, Евертон Віталія Миколенка вперше за 14 років переміг Ліверпуль на домашньому полі. Українець повністю відіграв лише перший тайм мерсисайдського дербі, адже наприкінці першого тайму травмувався внаслідок невдалого приземлення на ліву ногу.

Чемпіонат Англії — АПЛ

29 тур, 24 квітня

Евертон — Ліверпуль 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - Брентвейт 27’, 2:0 - Калверт-Льюїн 58’

Миколенко вийшов у стартовому складі, але через травму був замінений по перерві. Наприкінці першого тайму українець вів верхову боротьбу з Дарвіном Нуньєсом, після чого невдало приземлився на ліву ногу. Пошкодження виглядало так, ніби Віталій навіть не зможе підвестися на ноги, але він проявив мужність та дограв тайм до кінця.

Mykolenko stayed on after this 🤯pic.twitter.com/sh5UeC4Y0g