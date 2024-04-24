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Мілевський та Селезньов зіграли в футбол із військовими на фронті

Сьогодні 18:43 Андрій Дунець 211 0
Мілевський та Селезньов зіграли в футбол із військовими на фронті
#Артем Мілевський, #Євген Селезньов

Джерело - Чемпіон.

Колишні гравці збірної України з футболу Артем Мілевський та Євген Селезньов відвідали військових із 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, яка захищає Батьківщину від окупантів на Мар’їнському напрямку. Екснападники зіграли з героями в футбол у суворих польових умовах.

Відео імпровізованого матчу з'явилось на YouTube-каналі "SportArena".

Також під час візиту "Міля" і "Сєля" зідзвонилися зі ще одним колишнім футболістом "синьо-жовтих" Михайлом Кополовцем та нинішнім — Олександром Зінченком.

Відео

Нагадаємо, нещодавно Мілевський став гравцем аматорського медіафутбольного клубу "IGNIS" і вже встиг провести перший матч за нову команду. Дебют вийшов неоднозначним, позаяк ексдинамівець розлютився на суддю і висловив йому претензії в грубій нецензурній формі.

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