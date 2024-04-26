Джерело - Чемпіон.
У межах 26 туру юнацького чемпіонату з футболу сезону-2023/24 донецький Шахтар U-19 у виїзному поєдинку переміг однолітків з черкаського ЛНЗ.
Матч завершився з рахунком 4:0 на користь "гірників".
Голи забивали Владислав Тютюнов, Олег Пушкарьов, Антон Демченко та Денис Сметана. Господарі в доданий арбітром час зуміли зусиллями Микити Велігорського відквитати один м'яч.
Гра розпочалася не вчасно, на 50 хвилин пізніше, ніж було заплановано. Причина – повітряна тривога.
Огляд
ЛНЗ – Шахтар – 1:4 (0:2)
Голи: 0:1 - 15' Тютюнов, 0:2 - 18' Пушкарьов, 0:3 - 53' Демченко, 0:4 - 70' Сметана, 1:4 - 90+2' Велігорський
Нагадаємо, обидва матчі Української Прем'єр-ліги Чорноморця з Шахтарем відбудуться в Києві.
Раніше основна команда "гірників" здобула мінімальну перемогу над Зорею.