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Чемпіонат U-19: Шахтар забив 4 м'ячі у ворота ЛНЗ

Сьогодні 08:01 95 0
Чемпіонат U-19: Шахтар забив 4 м'ячі у ворота ЛНЗ
Фото: ФК Шахтар
#ЛНЗ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У межах 26 туру юнацького чемпіонату з футболу сезону-2023/24 донецький Шахтар U-19 у виїзному поєдинку переміг однолітків з черкаського ЛНЗ.

Матч завершився з рахунком 4:0 на користь "гірників".

Голи забивали Владислав Тютюнов, Олег Пушкарьов, Антон Демченко та Денис Сметана. Господарі в доданий арбітром час зуміли зусиллями Микити Велігорського відквитати один м'яч.

Гра розпочалася не вчасно, на 50 хвилин пізніше, ніж було заплановано. Причина – повітряна тривога.

Огляд

Чемпіонат України з футболу U-19
26-й тур, 25 квітня.

ЛНЗ – Шахтар – 1:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 15' Тютюнов, 0:2 - 18' Пушкарьов, 0:3 - 53' Демченко, 0:4 - 70' Сметана, 1:4 - 90+2' Велігорський

Нагадаємо, обидва матчі Української Прем'єр-ліги Чорноморця з Шахтарем відбудуться в Києві.

Раніше основна команда "гірників" здобула мінімальну перемогу над Зорею.

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