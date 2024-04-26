Джерело - AS.

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг може покинути клуб у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє AS.

Керівництво каталонців має намір продати 26-річного нідерландця, який відмовився покидати "блаугранас" улітку 2022 року.

Де Йонг розглядається як кандидат номер один на продаж. Окрім високої зарплатні Френкі, в Барселоні незадоволені його виступами.

Нідерландський футболіст приєднався до каталонців улітку 2019 року з Аякса за 86 млн євро. У нинішньому сезоні де Йонг забив 2 голи в 30 матчах.

Напередодні Френкі вибув до кінця сезону через травму, яку гравець зазнав в нещодавньому матчі з Реалом. Очікується, що нідерландець відновиться до старту Євро-2024.

Раніше ми повідомляли про інтерес Баварії до де Йонга.