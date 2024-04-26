Джерело - AS.
Півзахисник Барселони Френкі де Йонг може покинути клуб у літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє AS.
Керівництво каталонців має намір продати 26-річного нідерландця, який відмовився покидати "блаугранас" улітку 2022 року.
Де Йонг розглядається як кандидат номер один на продаж. Окрім високої зарплатні Френкі, в Барселоні незадоволені його виступами.
Нідерландський футболіст приєднався до каталонців улітку 2019 року з Аякса за 86 млн євро. У нинішньому сезоні де Йонг забив 2 голи в 30 матчах.
Напередодні Френкі вибув до кінця сезону через травму, яку гравець зазнав в нещодавньому матчі з Реалом. Очікується, що нідерландець відновиться до старту Євро-2024.
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