У газетах писали, що Динамо виграло Кубок завдяки Чорнобилю, – Олег Блохін

Головне
Білодід завоювала золото чемпіонату Європи
Вчора 20:16 10530 4
Росіяни та білоруси не братимуть участь в Олімпійських іграх-2024
Вчора 23:38 711
Миколенко додав сивини Реброву, а в Луніна новий вражаючий статус: як там наші зіграли
Вчора 21:25 890
Михальчик здобув срібну нагороду на перегонах "24 години Ле-Мана"
Вчора 17:56 4331
Ястремська здобула вольову перемогу над Аранго в другому колі турніру в Мадриді
Вчора 16:23 543 2
Визначився транслятор чемпіонських боїв Усика та Берінчика
Вчора 15:40 600
Світоліна несподівано поступилася Соррібес-Тормо в другому колі турніру в Мадриді
Вчора 14:20 3215 2
Рух став лауреатом премії УЄФА Grassroots Awards
Вчора 11:10 468
Гусєву — 41: шлях відданого воїна, який отримав другий шанс на життя
Вчора 11:00 746
Евертон, попри моторошну травму Миколенка, обіграв Ліверпуль у дербі: результати матчів АПЛ
Вчора 00:05 20339
Прямі трансляції
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Сьогодні 06:24 709
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Сьогодні 06:15 145
СК Дніпро-1 — Динамо — онлайн-трансляція LIVE — УПЛ
СК Дніпро-1 — Динамо — онлайн-трансляція LIVE — УПЛ
Сьогодні 05:00 239
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Сьогодні 03:12 165
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Сьогодні 02:10 159
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 21:39 173
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 19:30 257
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 16:46 259
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
24.04.2024 04:00 346
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
21.04.2024 14:14 1226 1
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
21.04.2024 14:09 876
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
21.04.2024 04:02 848
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
20.04.2024 19:04 1213
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
20.04.2024 11:11 752
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
20.04.2024 11:05 700

У газетах писали, що Динамо виграло Кубок завдяки Чорнобилю, – Олег Блохін

Сьогодні 09:45 6353 0
У газетах писали, що Динамо виграло Кубок завдяки Чорнобилю, – Олег Блохін
#Олег Блохін, #Динамо Київ, #Вадим Євтушенко, #Кузнецов, #Рац, #Іван Яремчук

Джерело - Чемпіон.

38 років тому, 26 квітня 1986 року, прогриміла Чорнобильська катастрофа, яка вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики як за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків, так і за економічним збитком.

Більшість радянських громадян дізналися про неї не відразу.

Наступного дня в Києві на переповненому 100-тисячному Республіканському стадіоні пройшов матчі 7-го туру чемпіонату СРСР, в якому Динамо обіграло принципового суперника – московський Спартак 2:1.

Поринути в атмосферу, яка панувала в Києві 38 років тому, нам допомогли гравці київського Динамо-1986.

Вадим Євтушенко: Київ спорожнів

"Мене трохи здивувало, що напередодні гри зі Спартаком делегація керівництва республіки та “отців міста”, яка традиційно накачувала нас перед матчами, прийшла на базу не в повному складі.

Це була остання гра перед фіналом Кубка кубків. Після поєдинку нас мали розпустити по домівках. Але плани скорегували – після матчу команду повезли знову на базу в Конче-Заспу.

В автобусі Валерій Лобановський незвично голосно сказав, мовляв, щось трапилося в Чорнобилі.

Додому нас так і не відпустили – асистент Лобановського Володимир Веремєєв швидко домовився з московським Динамо, і ми до перельоту у Францію тренувалися на базі цієї команди в Новогорську.

Після перемоги в Кубку кубків повернулися в Москву, де залишилися всі збірники – більше 10 людей. Решта, і я зокрема, на потягу вирушили до Києва.

На залізничному вокзалі столиці України було дуже багато народу. Але вони приїхали не тільки для того, щоб зустріти київське Динамо.

Народ активно роз’їжджався. Я з вікна автобуса помітив, що Київ якийсь спорожнілий. Жінок і дітей у місті майже не було видно.

У мене на той час вже було двоє дітей. Дружина з ними поїхала в Кіровоград до своїх родичів. Повернулася лише після мого повернення з чемпіонату світу", - розповів Євтушенко.

Олег Блохін: Після прогулянки перевіряли одяг на дозиметрі

"Я в матчі зі Спартаком участі не брав – дістав невелику травму, не встиг відновитися до гри, – згадує Олег Блохін, – зате вже в фіналі Кубка кубків вийшов на поле, забив гол.

Пам’ятаю, в одній із французьких газет написали, що Динамо виграло Кубок кубків завдяки Чорнобилю. Мовляв, ми наковталися радіації і почали бігати як заведені. Вся футбольна Європа гула з цього приводу.

У Києві чутки про трагедію в Чорнобилі поповзли вже наступного дня після аварії.

Спочатку їм не повірив – думав, качка. Сім’ю з Києва не відправив. Але після повернення з Франції поговорив з генералом КДБ, який жив в моєму домі. Він сказав що в Чорнобилі сталася серйозна річ.

Відразу відправив сім’ю в Миргород до родичів дружини.

Пам’ятаю, як активно заливали газон. І не тільки на базі в Кончі-Заспі. Виводили радіацію таким чином. В Києві заливали водою Хрещатик і Печерськ.

Пили червоне вино. Ми, щоправда, сиділи на зборах і такої можливості не мали.

Я десь дістав дозиметр. Доньці тоді було три роки. Після прогулянки підносив дозиметр до одягу Іри, так він тріщав. Якийсь час взагалі дочку на вулицю не виводили", - відзначив Блохін.

Олег Кузнєцов: Із прилавків зникло червоне вино

"Коли виходив на поле в грі зі Спартаком, взагалі не мав ніякої інформації щодо Чорнобиля, – підтверджує слова одноклубників Олег Кузнецов.

Про трагедію дізналися вже після повернення з фіналу Кубка кубків.

Нам дали кілька вихідних, всіх дружин гравців, що не роз’їхалися до нашого повернення з Франції, теж привезли в Москву.

Я з дружиною вирушив до Одеси – поїхали в гості до Ігоря Бєланова.

Потім вже поповзли чутки, що Чорнобиль – це дуже серйозно. Мовляв, період розпаду радіоактивних елементів може становити тридцять років.

Начебто у Блохіна були свої джерела, він підтримував стосунки із сильними світу того. А на базі в Кончі-Заспі з’явилися допотопні військові дозиметри. Люди ходили з ними, встановлювали, чи є радіація на базі.

Підкоригували і тренувальний процес.

До цього передматчеву зарядку ми зазвичай робили в лісі. А після аварії в Чорнобилі почали її проводити на полі – фахівці сказали, що хвойні дерева біля нашої бази можуть вбирати в себе радіацію.

Також пам’ятаю, що в Києві після трагедії з прилавків моментально зникло червоне вино, яке лікарі рекомендували пити для виведення радіації", - розповів Кузнєцов.

Василь Рац: Ходили квартирами, міряли радіацію

"До Спартака про Чорнобиль ніхто нічого не говорив, – не приховує Василь Рац.

Уже в аеропорту в Парижі ми побачили на численних табло напис французькою і англійською Chernobyl. Зрозуміли, що сталося щось недобре.

Лобановський нам порекомендував обмежити своє спілкування із закордонними журналістами, яких трагедія цікавила набагато більше, ніж майбутній фінал Кубка кубків. Та й що ми могли їм відповісти – самі ж нічого не знали.

Приїхали в готель, ввімкнули телевізори. На всіх телеканалах ідуть сюжети про вибух на Чорнобильській АЕС.

Інформація в країні про аварію поширювалася дозовано – конкретно ніхто нічого не знав.

Пам’ятаю тільки, що у всіх динамівців був обхід квартир – приїжджали люди з дозиметрами, ходили квартирами, вимірювали радіацію. До мене на балкон навіть заходили", - розповів Рац.

Іван Яремчук: Чорнобиль пройшов повз мене

"До гри зі Спартаком взагалі нічого не знав, – зізнається Іван Яремчук, – потім нам сказали, що бахнув Чорнобиль.

Особливого значення цьому не надав – ну бахнув, так бахнув. Тільки через пару тижнів з’ясував, що, виявляється, вибухнула атомна електростанція.

Сім’ї у мене не було. Щоправда, маму на той час забрав із Закарпаття до Києва. Але коли по радіо багаторазово прокрутили повідомлення, що радіоактивна хмара на Київ не пішла, сенсу відправляти маму в рідне село Великий Бичків не побачив.

Пам’ятаю, що в газетах народ заспокоювали, мовляв, Києву небезпека не загрожує.

Ми ж відразу поїхали на збори, готувалися до чемпіонату світу. Тому Чорнобиль пройшов повз мене", - відзначив Яремчук.

Широкий грузинський жест

"Уночі вибухнув Чорнобиль, а наступного дня ми зустрілися зі Спартаком, – згадував у розмові з автором цих рядків у 2011 році Андрій Баль, який пішов у кращий світ в 2014 році.

Утім, до гри з нашим найпринциповішим суперником по чемпіонату СРСР про трагедію нічого не знали.

Не відали про це і прості люди. На матчі був аншлаг, а тоді ж Республіканський стадіон вміщував 100 тисяч глядачів.

Про те, що в Чорнобилі сталася катастрофа, ми почали здогадуватися вже після прильоту в Париж. Звідти мали їхати в Ліон на фінал Кубка володарів кубків із мадридським Атлетіко.

В аеропорту Шарль де Голль нас оточили журналісти, які почали розпитувати не про те, як ми маємо намір грати з Атлетіко, а про вибух на атомній електростанції.

А хто з нас мав уявлення, що таке атом? Ми взагалі майже нічого про все це не знали.

У мене тоді дружина була вагітна. Вирішив, що треба про всяк випадок дружину відправити подалі від столиці України.

Коли повернулися після гри з Атлетіко, домовився зі своїм кумом, нападником тбіліського Динамо Ревазом Челебадзе, – відправив дружину до нього на дачу в Кобулеті. Також Реваз гостинно прийняв сім’ї Безсонова, Журавльова та Каплуна.

У Києві ніякої паніки не було – народ ще довгий час точно нічого не знав про аварію. Навіть не скасували Велогонку світу, яка відбулася на травневі свята", - розповів Баль.

Правду про Чорнобиль ми дізналися набагато пізніше.

Максим Розенко, Чемпіон

Коментарі ()
Популярне зараз
Михальчик здобув срібну нагороду на перегонах "24 години Ле-Мана" Михальчик здобув срібну нагороду на перегонах "24 години Ле-Мана" 4331
Лунін опиниться на лаві запасних у наступному матчі Реала: відома причина Лунін опиниться на лаві запасних у наступному матчі Реала: відома причина 1030
Білодід завоювала золото чемпіонату Європи Білодід завоювала золото чемпіонату Європи 10530 4
Світоліна несподівано поступилася Соррібес-Тормо в другому колі турніру в Мадриді Світоліна несподівано поступилася Соррібес-Тормо в другому колі турніру в Мадриді 3215 2
Миколенко додав сивини Реброву, а в Луніна новий вражаючий статус: як там наші зіграли Миколенко додав сивини Реброву, а в Луніна новий вражаючий статус: як там наші зіграли 890
Білодід завдяки ефектному кидку вийшла у чвертьфінал ЧЄ-2024 Білодід завдяки ефектному кидку вийшла у чвертьфінал ЧЄ-2024 8454 1
Рекомендуємо
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 12071
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 30944
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 26312
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 324158
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 36975
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 138863 2