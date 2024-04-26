Джерело - Чемпіон.

Пілот Формули-1 команди Хаас Ніко Гюлькенберг підписав контракт із Кік Заубер, який почне діяти в наступному сезоні.

Про це повідомляє пресслужба Ф-1.

Німецький гонщик продовжить виступи за Хаас до кінця року. У перших п'яти Гран-прі сезону Гюлькенберг завоював 4 очки.

BREAKING: Nico Hulkenberg will part company with Haas at the end of 2024 #F1 pic.twitter.com/gOYx9o56Z1 — Formula 1 (@F1) April 26, 2024

Зазначається, що Ніко підписав довгостроковий контракт із Заубер та буде залучений у розробку першого боліду Формули-1 для Ауді, які викупили 100% акцій швейцарської команди.

Нагадаємо, що Гюлькенберг встановив рекорд за кількістю проведених Гран-прі без перемог. Гонка в китайському Шанхаї стала для Гюлькенберга 208-ю в кар'єрі. Він зрівнявся з рекордом, встановленим Андреа де Чезарісом 30 років тому. Також Ніко має найбільший показник гонок без завойованих подіумів.

BREAKING: Nico Hulkenberg will race with Kick Sauber in 2025!

#F1 pic.twitter.com/P7vkj0rRma — Formula 1 (@F1) April 26, 2024

Наразі за Кік виступають китайський гонщик Гуанью Чжоу та фін Вальттері Боттас. Обидва пілоти не мають контракту на наступний сезон.