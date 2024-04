Пілот Формули-1 команди Хаас Ніко Гюлькенберг підписав контракт із Кік Заубер, який почне діяти в наступному сезоні.

Про це повідомляє пресслужба Ф-1.

Німецький гонщик продовжить виступи за Хаас до кінця року. У перших п'яти Гран-прі сезону Гюлькенберг завоював 4 очки.

BREAKING: Nico Hulkenberg will part company with Haas at the end of 2024 #F1 pic.twitter.com/gOYx9o56Z1