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Заубер, який стане Ауді, оголосив про підписання першого пілота на наступний сезон

Сьогодні 12:11 145 0
Заубер, який стане Ауді, оголосив про підписання першого пілота на наступний сезон
#Формула 1, #Хаас, #Audi, #Ніко Гюлькенберг, #Кік Заубер

Джерело - Чемпіон.

Пілот Формули-1 команди Хаас Ніко Гюлькенберг підписав контракт із Кік Заубер, який почне діяти в наступному сезоні.

Про це повідомляє пресслужба Ф-1.

Німецький гонщик продовжить виступи за Хаас до кінця року. У перших п'яти Гран-прі сезону Гюлькенберг завоював 4 очки.

Зазначається, що Ніко підписав довгостроковий контракт із Заубер та буде залучений у розробку першого боліду Формули-1 для Ауді, які викупили 100% акцій швейцарської команди.

Нагадаємо, що Гюлькенберг встановив рекорд за кількістю проведених Гран-прі без перемог. Гонка в китайському Шанхаї стала для Гюлькенберга 208-ю в кар'єрі. Він зрівнявся з рекордом, встановленим Андреа де Чезарісом 30 років тому. Також Ніко має найбільший показник гонок без завойованих подіумів.

Наразі за Кік виступають китайський гонщик Гуанью Чжоу та фін Вальттері Боттас. Обидва пілоти не мають контракту на наступний сезон.

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