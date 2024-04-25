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Коваль — про чемпіонство: Емоції такі, що пусто зараз. Дякую ЗСУ

Сьогодні 11:17 76 0
Коваль — про чемпіонство: Емоції такі, що пусто зараз. Дякую ЗСУ

Головний тренер Дніпра Володимир Коваль висловив вдячність Силам оборони за те, що зробили можливим проведення баскетбольного сезону-2023/24. 

Своїми враженнями від перемоги у фіналі плей-оф Суперліги наставник дніпрян поділився на післяматчевій пресконференції. 

"Ви знаєте, ми весь сезон багато працювали. Почали працювати в червні, це була важка робота. Я дякую хлопцям, що вони витримали цей тиск, витримали до кінця. Вони молодці. Емоції такі, що пусто зараз. Ми зробили справу і трохи можна розслабитися.

Фінал теж був важкий, Рівне дуже гарна команда. Я вітаю вашу команду з таким сезоном, вітаю свого друга, президента клубу "Рівне" Сергія Ліщука, він провів дуже гарну роботу. І команда Рівного заслуговує на друге місце, вони весь сезон це доводили, вони молодці.

Так, з Черкаськими Мавпами у нас була нервова серія. Вона забрала багато сил у нас, десь ми втратили впевненість. Але ще раз подякую хлопцям за те, що вони витримали такий непростий сезон і такі непрості випробування.

Також хочу сказати, що все це завдяки Силам Оборони, які нас боронять. Завдяки їм ми маємо змогу займатися улюбленою справо. Дякую ЗСУ", — сказав Коваль. 

Саме Володимира Коваля очікувано визнали найкращим тренером сезону в Суперлізі

Нагадаємо, головний тренер Рівного Михайло Переверзій у своєму коментарі відповів тим, хто думав, що його команда була "сита" срібними нагородами, які отримала за підсумками сезону. 

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