Коваль — про чемпіонство: Емоції такі, що пусто зараз. Дякую ЗСУ

Головний тренер Дніпра Володимир Коваль висловив вдячність Силам оборони за те, що зробили можливим проведення баскетбольного сезону-2023/24.

Своїми враженнями від перемоги у фіналі плей-оф Суперліги наставник дніпрян поділився на післяматчевій пресконференції.

"Ви знаєте, ми весь сезон багато працювали. Почали працювати в червні, це була важка робота. Я дякую хлопцям, що вони витримали цей тиск, витримали до кінця. Вони молодці. Емоції такі, що пусто зараз. Ми зробили справу і трохи можна розслабитися.

Фінал теж був важкий, Рівне дуже гарна команда. Я вітаю вашу команду з таким сезоном, вітаю свого друга, президента клубу "Рівне" Сергія Ліщука, він провів дуже гарну роботу. І команда Рівного заслуговує на друге місце, вони весь сезон це доводили, вони молодці.

Так, з Черкаськими Мавпами у нас була нервова серія. Вона забрала багато сил у нас, десь ми втратили впевненість. Але ще раз подякую хлопцям за те, що вони витримали такий непростий сезон і такі непрості випробування.