Лунін опиниться на лаві запасних у наступному матчі Реала: відома причина

Джерело - As.

Андрій Лунін не зіграє за Реал у матчі 33 туру Ла Ліги проти Реала Сосьєдад, який відбудеться у п’ятницю, 26 квітня.

Про це повідомляє As.

За інфоормацією джерела, ворота "вершкових" у цьому поєдинку захищатиме Кепа Аррісабалага, який востаннє виходив на поле ще 21 січня. Така зміна у стартовому складі зумовлена тим, що головний тренер Карло Анчелотті хоче віддячити Кепі за його професійоналізм та зразкове ставлення до роботи.

"Дон Карло" планує провести ротацію й на інших позиціях. Зокрема, ігровий час отримають Арда Гюлер, Фран Гарсія, Хоселу, Браїм Діас та Дані Себальйос.

Нагадаємо, після кінця сезону Кепа повернеться в Челсі. За Реал 29-річний воротар провів 18 матчів, у семи з яких зміг зберегти ворота "сухими". Лунін, завдяки своїм нещодавнім виступам, отримав пропозицію щодо нового контракту, але поки вирішив не продовжувати чинну угоду.