Відома остаточна заявка України на чемпіонат світу в Дивізіоні 1В

Джерело - ФХУ.

Відома остаточна заявка збірної України на чемпіонаті світу з хокею в Дивізіоні 1В, який відбудеться у литовському Вільнюсі.

До неї потрапили 27 гравців, у тому числі 15 легіонерів.

Капітаном команди буде оборонець Ігор Мережко, який лише 24 квітня завершив разом зі Спішскою з Нови-Весі фінальну серію в чемпіонаті Словаччини.

Українці розпочнуть боротьбу на світовому форумі за вихід в елітний дивізіон у суботу, 27 квітня, зустріччю проти Естонії.

Збірна України з хокею зіграє на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1В: розклад матчів

Склад України

Воротарі: Богдан Дьяченко (Сокіл, Україна), Едуард Захарченко (Дніпро, Україна), Гліб Арцатбанов (Alberni Valley Bulldogs, Канада)

Захисники: Ігор Мережко (HK Spisska Nova Ves, Словаччина), Євген Ратушний (Дніпро, Україна), Іван Сисак (Dunaújvárosi Acélbikák, Угорщина), Артур Чолач (Sioux Falls Stampede, США), Пилип Пангелов-Юлдашев (Podhale Nowy Targ, Польща), Артем Гребеник (Ketterä, Фінляндія), Олексій Дахновський (HC Kosice U20, Словаччина), Віталій Андрейків (Zaglebie Sosnowiec, Польща), Всеволод Толстушко, Олексій Янішевський (обидва – Сокіл, Україна)

Нападники: Олександр Пересунько (HK Poprad, Словаччина), Даніїл Трахт (Lukko, Фінляндія), Андрій Денискін (Unia Oswiecim, Польща), Віталій Лялька, Гліб Крівошапкін (обидва – Кременчук, Україна), Денис Бородай, Вадим Мазур, Віктор Захаров, Володимир Чердак (усі – Сокіл, Україна), Олексій Ворона (HK 95 Povazska Bystrica, Словаччина), Станіслав Садовіков (Berani Zlin, Чехія), Євген Фадєєв (Snackpoint Eaters Limburg, Нідерланди), Микита Сидоренко (Дніпро, Україна), Фелікс Морозов (Morzine-Avoriaz, Франція)

Зазначимо, з розширеного списку ростера виключені захисник Володимир Волков, а також форварди Ілля Коренчук і Михайло Симчук.

Нагадаємо, в межах підготовки до ЧС українська команда розгромно перемогла в завершальному контрольному поєдинку проти Китаю, з яким в офіційній зустрічі гратиме вже 30 квітня. Раніше національна збірна обіграла Литву.

Ми повідомляли, що українця визнали найкращим голкіпером чемпіонату світу U-18.