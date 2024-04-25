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Удінезе та Рома дограють матч 32 туру Серії А

Сьогодні 07:45 128 0
Удінезе та Рома дограють матч 32 туру Серії А
#Рома, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Удінезе

Джерело - Чемпіон.

У четвер, 25 квітня, відбудеться догравання матчу 32 туру Серії А Удінезе — Рома.

Поєдинок розпочнеться о 21:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на Мегого.

Гру перервали за рахунку 1:1, оскільки захисник римлян Еван Н'Діка з Кот-д'Івуару на 73-й хвилині поєдинку впав на газон і тримався за груди, а потім знепритомнів. Його привели до тями тільки за допомогою дефібрилятора. У футболіста підозра на серцевий напад.

Нагадаємо, у межах 33 туру італійського чемпіонату Рома вдома програла Болоньї, а Удінезе поступився Вероні.

Напередодні легендарний захисник збірної Італії Фабіо Каннаваро очолив Удінезе.

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