Удінезе та Рома дограють матч 32 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.

У четвер, 25 квітня, відбудеться догравання матчу 32 туру Серії А Удінезе — Рома.

Поєдинок розпочнеться о 21:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на Мегого.

Гру перервали за рахунку 1:1, оскільки захисник римлян Еван Н'Діка з Кот-д'Івуару на 73-й хвилині поєдинку впав на газон і тримався за груди, а потім знепритомнів. Його привели до тями тільки за допомогою дефібрилятора. У футболіста підозра на серцевий напад.

Нагадаємо, у межах 33 туру італійського чемпіонату Рома вдома програла Болоньї, а Удінезе поступився Вероні.

Напередодні легендарний захисник збірної Італії Фабіо Каннаваро очолив Удінезе.