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Розбірки аутсайдерів: Фрозіноне зустрінеться зі Салернітаною в матчі 34 туру Серії А

Сьогодні 08:43 66 0
Розбірки аутсайдерів: Фрозіноне зустрінеться зі Салернітаною в матчі 34 туру Серії А
#Салернітана, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Фрозіноне

Джерело - Чемпіон.

Фрозіноне прийматиме Салернітану в матчі аутсайдерів у межах 34 туру італійської Серії А з футболу сезону-2023/24.

Гра відбудеться у п'ятницю, 26 квітня, її початок запланований на 21:45 за Києвом.

Фрозіноне бореться за право лишитися в найсильнішій лізі країни, йде 18 в турнірній таблиці. Салернітана є головним аутсайдером Серії А й посідає останнє 20 місце.

Чемпіонат Італії з футболу — Серія А
24 тур, 26 квітня

Фрозіноне — Салернітана

Нагадаємо, у межах 33 туру ліги Фрозіноне зіграло внічию з Торіно, а Салернітана вдома поступилася Фіорентині.

Раніше ми повідомляли, що  Удінезе оголосив про підписання контракту з тренером Фабіо Каннаваро.

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