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Унікальний випадок в Італії: Удінезе очолювали два різні тренери впродовж одного матчу

Від першого до останнього гола минуло 11 днів
Сьогодні 06:30 Ігор Чернявський 124 0
Унікальний випадок в Італії: Удінезе очолювали два різні тренери впродовж одного матчу
Фото: ФК Удінезе (X)
#Де Россі, #Каннаваро, #Рома, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Удінезе, #Еван Ндіка

Джерело - Чемпіон.

Перенесімося на півтора тижні назад. Удінезе та Рома зустрічалися в межах 32 туру Серії А, і нічого не віщувало біди. Але на 71-й хвилині, за рахунку 1:1, вмить стало не до футболу – захисник Роми Еван Ндіка впав на газон через біль у грудях, перелякавши і партнерів, і суперників, і публіку на "Стадіо Фріулі".

Після тривалих консультацій офіційні особи ухвалили рішення призупинити і відтермінувати матч, адже продовжувати грати за таких умов було недоречно. Втім, на щастя, нічого жахливого не сталося. Наступного дня Рома оприлюднила діагноз лікарів – лівобічний пневматоракс. Звісно, навряд чи ми вже побачимо Евана на полі в цьому сезоні – як мінімум, після такого потрібно оговтатися психологічно, та й лікарі так швидко його не допустять до змагань.

Матч дограли в четвер, 25 квітня. Розпочали з тієї ж 71-ї хвилини, на якій гру було призупинено, але за ці 11 днів усе стало інакше. Головна зміна стосувалася посади наставника господарів – замість звільненого Габріеле Чоффі фріульці призначили легендарного Фабіо Каннаваро. А найцікавіше те, що в довгоочікуваному дограванні склад Роми зазнав аж шістьох змін! Даніеле Де Россі випустив більш атакувальний склад, щоб провести завершальні 20 хвилин проактивно та домінантно. А на 90+3-й хвилині коуч римлян взагалі пішов ва-банк, кинувши у бій Стефана Ель-Шаараві замість Ріка Карсдорпа. 

Але й гравці Удінезе були вмотивовані показати свої найкращі якості в першому матчі з новим тренером, тож глядачі, які прийшли на стадіон заради якихось 20 хвилин футболу, стали свідками жвавої та яскравої гри на зустрічних курсах. А на одному з секторів були глядачі, які заради цих 20 хвилин подолали понад 600 кілометрів з Риму до Удіне. Відчайдушні столичні тіффозі були сповна нагороджені за свою відданість команді, адже на останній (!) хвилині компенсованого часу Браян Крістанте майстерно відклеївся від свого візаві на кутовому та головою переправив м’яч у дальній кут воріт.

Отже, Рома здобула три надважливі очки в контексті боротьби за топ-5 (завдяки успіхам італійських клубів у Лізі Європи та Лізі конференцій, Серія А отримала аж п’ять слотів на наступний розіграш Ліги чемпіонів). Але насправді ця звитяга, звісно, ж не про залікові пункти або турнірні розклади. Вочевидь ця перемога – для Евана Ндіка.

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