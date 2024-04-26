Джерело - Relevo.

Головний тренер Барселони Хаві Ернандес може стати наступним тренером Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Relevo.

Манкуніанці можуть звернутися до кандидатури іспанського фахівця у разі звільнення нинішнього наставника МЮ Еріка тен Гага.

Керівництво Манчестер Юнайтед шукало заміну нідерландському наставнику з грудня 2023 року, коли клуб придбав британський мільярдер сер Джим Реткліфф. Декілька тижнів тому "червоні дияволи" через агентів сповістили Хаві про зацікавленість.

Раніше повідомлялося, що президент каталонського клубу Жоан Лапорта вмовив Хаві не покидати свій пост. Іспанський фахівець заявив про відхід з Барселони ще наприкінці січня, після домашньої поразки від Вільярреала з рахунком 3:5. Після того журналісти регулярно питали коуча, чи не змінив він своє рішення, але щоразу Хаві відповідав, що влітку точно залишить клуб.

Нагадаємо, що керівництво Манчестер Юнайтед не проти розстатися з 21 футболістом першої команди.