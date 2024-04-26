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Сабо: Судаков мене не вражає, Мудрик — переоцінений гравець, номер один — Бражко

Сьогодні 10:37 184 0
Сабо: Судаков мене не вражає, Мудрик — переоцінений гравець, номер один — Бражко
#Динамо Київ, #Челсі, #Шахтар, #Георгій Судаков, #Йожеф Сабо, #Михайло Мудрик, #Володимир Бражко

Джерело - Sport Arena.

Колишній тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо вважає, що півзахисник київського клубу Володимир Бражко має кращі якості за гравця Шахтаря Георгія Судакова та вінгера Челсі Михайла Мудрика.

Слова Сабо наводить портал Sport Arena.

“Судаков мене не вражає. Так, він працездатний, але я не бачу, щоб він добре працював у відборі як півзахисник. Про нього багато пишуть, але в Шахтарі звикли підігрівати інтерес до своїх футболістів, щоб дорого їх продати, як Мудрика. Але після Мудрика не дуже-то добре і купують наших футболістів.

Михайло зробив антирекламу нашим гравцям своїми виступами за Челсі. Я взагалі не розумію, як лондонський клуб за ним дивився? Які вони побачили в ньому якості? Крім швидкості, у Мудрика нічого немає! Суперники його вже давно читають і йде страховка, один на один проти Мудрика вже ніхто не грає. Тому він нічого не може зробити в АПЛ. Переоцінений гравець.

Немає в нас класних футболістів! Для мене номер 1 — це Бражко. Він першим поїде за кордон. У нього є хороші дані: відбір, бачення поля, передачі, прекрасний удар. Другого такого футболіста в чемпіонаті України я не бачу”, — сказав Сабо.

Раніше повідомлялося, що в підписанні Судакова зацікавлений Арсенал Олександра Зінченка та Челсі, за який виступає Михайло Мудрик. Напередодні з'явилася інформація, що лондонці активували опцію продовження контракту українського вінгера.

Нагадаємо, що Володимир Бражко у жовтні 2023 року підписав довгостроковий контракт із Динамо. У нинішньому сезоні півзахисник провів за киян 25 матчів у всіх турнірах, забив 6 голів та віддав 3 асисти.

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