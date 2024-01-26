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Sportarena випустила документалку про роту ударних БпЛА «ФАВОРИТ», яку патронує FAVBET

Сьогодні 14:44 178 0
Sportarena випустила документалку про роту ударних БпЛА «ФАВОРИТ», яку патронує FAVBET

Джерело - БК Фавбет.

Портал Sportarena представив повнометражну хроніку про діяльність одного з найбільш ефективних підрозділів ударних БпЛА у складі ЗСУ — роту "ФАВОРИТ" під командуванням віцепрезидента Української федерації MMA (UFMMA) Дениса Перча. Роту "ФАВОРИТ" патронує українська iGaming-компанія FAVBET.

Денис Перч та Микита Дмитрулін

Для створення півторагодинної стрічки спортивний журналіст Микита Дмитрулін разом зі знімальною групою Sportarena побував на позиціях роти, де зняв ексклюзивні інтерв’ю з бійцями та став свідком реальної бойової роботи підрозділу — від виготовлення "скидів" до розвідки та ураження ворожої техніки.

Потрапили в кадр і речі, які зазвичай залишаються за лаштунками військових хронік: важкі щоденні тренування, побут захисників на передовій та щирий гумор, що допомагає не втрачати мотивацію у найважчих ситуаціях.

За що у "ФАВОРИТІ" видають шеврон зі слоганом роти "Слабким — п***а", як приготувати фронтові відбивні за допомогою гранати, звідки взялась назва підрозділу, що стоїть за підготовкою кращих FPV-пілотів та чим відрізняється реальне керування БпЛА від гри на симуляторі? Глядачі знайдуть відповіді на всі ці питання у фільмі, а ще — побачать унікальні кадри того, якою є справжня війна дронів.

Сьогодні рота Дениса Перча на псевдо "Кореєць" працює на Бахмутському напрямі, де ворог зосередив понад 90 000 окупантів та щодня намагається продавити українську оборону нескінченними хвилями "м’ясних штурмів".

У відео командир розповідає, що його підрозділ ще не мав жодного нерезультативного дня: "Наш єдиний пріоритет — якомога більше знищувати ворога. Навіть якщо з’являється невелика можливість, ми направляємо туди сили та відпрацьовуємо".

Микита Дмитрулін з бійцями роти "ФАВОРИТ": Голландцем, Відьмаком та Аланом

Ефективно "мінусувати" окупантів "ФАВОРИТУ" допомагає підтримка сотень волонтерів, спортивна спільнота, а також компанія FAVBET, що патронує підрозділ з моменту його створення минулого року. За підтримки української компанії військовим передано понад 300 найменувань техніки, в тому числі позашляховики, обладнання та амуніцію, а також більш як 100 дронів різного призначення з усіма комплектуючими.

Денис Перч 

"У нас ще жодного разу не було такого випадку, щоб була ціль, а не було дронів, щоб її уразити. Зараз ми не маємо жодних стандартів або лімітів на витратні матеріали, FAVBET закриває всі потреби", — каже Денис Перч.

У FAVBET запевнили, що продовжуватимуть підтримувати "ФАВОРИТ" та інші підрозділі української армії до перемоги. "Наша підтримка залишається непохитною, а це відео — лише один зі способів висловити щиру вдячність чоловікам та жінкам, які щодня ризикують життям заради нашої свободи", — кажуть у компанії.

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