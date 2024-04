Клуб Малиновського намагається втримати головного тренера

Дженоа, за який виступає український півзахисник Руслан Малиновський, запропонувала новий контракт головному тренеру команди Альберто Джилардіно.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Нова угода може бути розрахована до 2026 року із зарплатнею в 850 тисяч євро на рік + бонуси. Також в контракті буде опція пролонгації ще на один сезон.

Наразі Джилардіно, який очолює генуезців з грудня 2022 року, не визначився зі своїм майбутнім. Зазначається, що в Альберто є пропозиції ще від трьох клубів Серії А.

