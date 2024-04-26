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20.04.2024 11:05 704

Клуб Малиновського намагається втримати головного тренера

Сьогодні 11:35 80 0
Клуб Малиновського намагається втримати головного тренера
#Дженоа, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Руслан Малиновський, #Альберто Джилардіно, #Ніколо Скіра

Джерело - Чемпіон.

Дженоа, за який виступає український півзахисник Руслан Малиновський, запропонувала новий контракт головному тренеру команди Альберто Джилардіно.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Нова угода може бути розрахована до 2026 року із зарплатнею в 850 тисяч євро на рік + бонуси. Також в контракті буде опція пролонгації ще на один сезон.

Наразі Джилардіно, який очолює генуезців з грудня 2022 року, не визначився зі своїм майбутнім. Зазначається, що в Альберто є пропозиції ще від трьох клубів Серії А.

Після 33 турів Дженоа розташувалася на 12 позиції турнірної таблиці із 39 заліковими пунктами в активі.

Напередодні "грифони" назвали терміни відновлення Малиновського.

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